苦等疫苗崩潰　顏純左：友想當我診所員工先打...最終會用手臂投票

▲前台南市副市長、開業診所院長顏純左醫師在其臉書提醒指出，疫苗之亂相關爭議他暫且不論，惟往後的日子人民會用「手臂」投票。（圖／翻攝顏純左臉書，下同）

記者林悅／台南報導

前台南市副市長、開業診所院長顏純左醫師在其臉書指出，高端疫苗10日解盲通過，往後可望施打在台灣人民身上，相關爭議他暫且不論，惟往後的日子人民會用「手臂」投票。

[廣告]請繼續往下閱讀...

顏純左醫師臉書指出：「最近許多朋友問我萬一打不到疫苗，要如何保命？台大兒童醫院院長黃立民教授日前發表一篇文章，裡面指出經由50萬人的統計，施打完13價肺炎鏈球菌疫苗的老者，遇到新冠肺炎病毒，無論在感染，致病，重症，死亡率都比未施打者少35％，如果能合併流感疫苗及百日咳疫苗，更能達到更好的效果，尤其在有三高，慢性疾病的老年人身上，效果更顯着。13價肺炎鏈球菌疫苗打一次可以維持10年的效力」。

顏純左醫師指出：「施打疫苗之亂，宜超前部署。昨天看到好心肝診所漏夜違法幫所謂志工打疫苗。前天有一位好友要我幫他列入我診所的員工以提前打疫苗，我說抱歉，沒有辦法幫忙，因為我也沒有把我三個小孩列入我的員工。可以想像大家對疫苗的期盼。台灣的疫苗之亂短時間無法平息，即使今天高端疫苗解盲如果成功也是一樣。疫苗不夠，疫苗種類不足，國產疫苗是否能拿到國際認證以外，還有施打的順序也是大問題」。

顏純左指出：「指揮中心雖然把施打的順位排出來了，但民眾還是灰薩薩，到時候在施打處的順序會很亂，我的意見是這樣子，如果無法把握目前所訂的順位民眾會遵守的話，建議用來施打處的時間決定施打的前後順序，否則施打處的混亂會讓許多基層醫療機構造成極大的困擾。另外建議由中心另定企業施打疫苗細則，由醫事人員到企業為員工集體施打，以免影響企業運作」。

聲寶強效吸入式捕蚊燈