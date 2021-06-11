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快訊／打國產疫苗無法入境他國？　陳時中掛保證：可以

記者徐政璿／台北報導

國產高端疫苗昨（10日）宣布二期試驗解盲成功，預計7月可出貨供國人施打。不過，因為尚未獲得國際認證，遭質疑恐影響國人出國。對此，衛福部長陳時中11日表示，出國不會因有沒有打疫苗被阻擋，只是各國的檢疫方式恐怕有所差別。

▲▼立法院聯席審查紓困4.0特別預算 衛福部長陳時中。（圖／記者李毓康攝）

▲衛福部長陳時中。（圖／記者李毓康攝）

立法院財政委員會聯席會議今（11日）繼續審議紓困4.0預算，陳時中在答覆民進黨立委蘇巧慧與林俊憲質詢時指出，高端疫苗申請緊急使用授權（EUA）審查都還沒開始，沒有通過EUA，當然不會被國際認證。

不過，陳時中強調，國際也不會用「有沒有打疫苗」阻斷入境，「只有歐盟護照才能旅行」這個說法是完全不對的，只是有些國家對檢疫有些特別規定，如果有這樣的證明，就不需要經過複雜的查核程序，就這樣子而已。

蘇巧慧追問，「（疫苗護照）這是旅行文件，不代表不能出國，而是出國後隔離條件不同？」陳時中回應，「是的，它是文件、不是證件」

對於蘇巧慧詢問能否努力讓國產疫苗通過層層審核獲世界認證？陳時中表示，會盡全力達成，有2條路徑，一是歐盟推出的免疫橋接計畫，二是傳統三期計畫，將兩邊同時努力。

▼蘇巧慧質詢陳時中。（圖／翻攝國會頻道）

▲▼蘇巧慧質詢陳時中。（圖／翻攝國會頻道）

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