　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

3+11負責了？他崩潰寫千字文「致陳時中」...網淚推：完全被擊中

記者邱晟軒／綜合報導

民眾黨立委高虹安今（11日）在立院質詢時，提起「3+11」的會議紀錄至今仍未提供，陳時中一度情緒失控回嗆「3+11我已經說我負責了」，消息一出後引起輿論一片撻伐。對此，有網友發千字文痛批，這一切的一切，不是一句「3+11我已經負責了」能夠解決，「過世的人可以再復活嗎，經濟上的龐大損失你能賠償嗎？」貼文一出後，立刻被網友推爆。

▲網友發千字長文「給陳時中」。（圖／記者屠惠剛攝、批踢踢截圖）

▲網友發千字長文「給陳時中」。（圖／記者屠惠剛攝、批踢踢截圖）

[廣告]請繼續往下閱讀...

以下為網友CircusWorld給陳時中的長文回應：

對於因為疫情而死去的300多位病患及親友來說
他們面對的是家人逝去的悲傷哀痛、身體痊癒後的後遺症

對於因為疫情被迫停業至少三個月以上的行業店家來說
他們面對的是沒有收入來源 還要承擔高價的店面房租

對於最前線的醫護人員來說
他們面對的是把自己暴露在危險的環境裡
為的是拯救更多人的性命
面對醫療體系可能崩潰的壓力

對於乖乖繳納稅金卻沒有資格領紓困的一般民眾來說
他們面對的是政府一直增高紓困的金額
自己卻一毛錢都拿不到
不知道自己的稅金又要浪費在什麼地方上

對於擁有孩童的雙薪小家庭來說
他們面對的是小孩停課，大人卻要上班
小孩由誰照顧導致夫妻失和的壓力
還要擔心上下班途中，會不會把病毒帶回家裡的壓力

對於一般民眾來說
我們所面對的是大眾娛樂場所都封閉了
每天只能把自己困在家裡
隨時擔心自己是不是下一個染病的人
隨時擔心自己是不是會變成CDC連報都不想報的死亡人數
只是一個冷漠的數字

如果當初沒有「3+11」的政策
就不會讓病毒在台灣社區裡散播開來
現在的我們，還是能夠每天開心過一如往常的生活
沒有以上敘述的負面影響

說了一個謊，就要用更多的謊來圓
當初說擔心航空業沒有3+11就會倒閉
換來的是更多行業倒閉領紓困金
如果沒有范雲的強烈建議
在各國染病重重的環境之下
哪個衛生決策專家敢下令讓3+11輕鬆過關

這一切的一切，不是部長一句「3+11這件事我已經負責」能解決
你不是上帝，你到底有什麼能力可以負責
過世的人可以再復活嗎？
經濟上的龐大損失你能賠償嗎？
不是說負責就負責的

過去這一年來，最前線的防疫人員
以及CDC的努力我們都看在眼裡
你們在過去這一年也受到各方的稱讚及吹捧
但是功歸功，過歸過
俗話說得好，驕兵必敗，飛得越高就摔得更重
我們第一波疫情中阻擋得很好，可以有正常的生活

當初你在質詢中說過，是全世界要跟得上我們
以及一群側翼在那邊Taiwan can help
看好了全世界，如何示範兩周內警戒解除
或許是當下的環境讓你過度自信能夠繼續維持零星確診數
才會早早決定賭在國產疫苗上
對於進口國外疫苗就蝸牛漫步

在疫情真的爆發之際，災難才是真正的照妖鏡
國內沒有疫苗可打
還要靠美日分別施捨124萬和75萬疫苗
讓台灣像個乞丐一樣
還要把這200萬劑當作是6月的疫苗進口量業績

國內沒有疫苗可打
權貴份子開始大批飛往美國打疫苗避難
美日送來的疫苗
不是全部讓最前線的醫護人員優先施打
一堆權貴份子搶著插隊偷打
然後嘴裡喊著
我們要相信國產疫苗
你們這些賤民就乖乖等三、四個月
喔對了，那些國產疫苗不一定有保護力
根本就是 你先等我先打

這些鬼力亂神的現象
真的是部長一句「3+11這件事，我已經負責了」
就能夠解決負責的嗎？

就事論事跟汙衊是完全不同的事情
公道自在人心
就請部長好好的做事，好好的「負責」。

▲網友推爆貼文，「完全寫出人民心聲」。（圖／翻攝批踢踢）

▲網友推爆貼文直呼「完全寫出人民心聲」。（圖／翻攝批踢踢）

貼文一出後，立刻引起許多網友共鳴，「推爆！看了你這篇我很想哭，寫得很貼近人心」、「完全是人民的心聲」、「寫的好，可是有些人還是不懂」、「唉，這就是我們選出來的政府」、「他根本負責不了，卻死厚著臉皮繼續大言不慚」、「寫出大多數人真正的心聲！」、「看完很心酸，完全擊中心聲」、「看了真心很有感觸，但是裝睡的人叫不醒」、「有條理！推」。

ET快訊
漁夫慘遭鯨魚「活人生吞」！口含40秒被吐出
新北8.3萬劑AZ到貨！　首波施打地點總整理
獨／信「F級感情」現況曝！　親妹爆他：身價3億沒手機原因
小資族花4萬7「衝美打疫苗」　17天搞定！網一看超心動
超胸妹殺很大！「觀音坐蓮＋240分」優惠組　老司機點頭狂喊讚
最美鏡頭曝！日參院全體起立挺台參與WHA　謝長廷：歷史首次

分享給朋友：

追蹤我們：

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

疫情破口在哪？衛福部鬆口認證「就是這地方」...網氣瘋：是有蟲洞

陳時中火大「3+11已經負責」！　他揪「關鍵1句話」打臉：重新定義程序

診所違規接種...黃世傑秒請辭！　鄉民怒刷一排「反觀」：3+11靜悄悄

匝道儀控堵錯人！專家籲設「智慧辨識」讓通勤族走路肩

台88萬丹交流道封閉！阻端午移動潮　車流只比去年少59.3%

LIVE／50萬劑AZ疫苗配達各縣市　陳時中最新說明

彰化15日開打3.7萬AZ！電話打爆預約不到　部分長者要再等等　　

竹縣新豐鄉驚傳週日「送煞」　網氣炸：禁辦活動，畫鍾馗怎戴罩？

第6題超多人投降！「小三社會考題」像國一課程　網崩潰：沒1題會

新竹市1.1萬AZ到貨！80歲以上14日起優先施打　快速通關搶先看

婦人甩垃圾失敗...回收物掉滿地　清潔人員怒：砸傷人妳賠得起嗎

妹妹秀「超溜台語」0卡詞！　反差萌勸世：沒事別改嗯當共

國產疫苗遭爆料「價格貴8倍」？陳時中爆氣：不是說再貴都要買

美容坊藏VIP包廂...10男女群聚歡唱　他嗆罰款「我全包」陳其邁怒：試試看

患難見真情！日送台124萬疫苗　 小女孩日語感謝「讓我能安心成長」

小春前妻呆寶靜臨時帶兒回大陸！　隔離過程「3天一核酸」還意外血崩

男子開車詢問目的地抵達時間　導航「叛逆回答」結局超爆笑！

萌娃到底愛誰？往反方向跑實測　女孩朝爸狂奔「不回頭」媽心碎

大象躺平睡到流口水！小象狂扭　陸15象群「無目的北漂」找尋新家

大飛曝Gino遇女鬼壓床..畫面超毛！　ØZI神回覆「秒變色情」笑爆XD

匝道儀控堵錯人！專家籲設「智慧辨識」讓通勤族走路肩

台88萬丹交流道封閉！阻端午移動潮　車流只比去年少59.3%

LIVE／50萬劑AZ疫苗配達各縣市　陳時中最新說明

彰化15日開打3.7萬AZ！電話打爆預約不到　部分長者要再等等　　

竹縣新豐鄉驚傳週日「送煞」　網氣炸：禁辦活動，畫鍾馗怎戴罩？

第6題超多人投降！「小三社會考題」像國一課程　網崩潰：沒1題會

新竹市1.1萬AZ到貨！80歲以上14日起優先施打　快速通關搶先看

2招紓緩交流道車潮！交通部下令：增匝道綠燈秒數、救護車走路肩

中市府6800封簡訊狂追人！新光三越櫃姐家8染疫　「不適就快篩」

花蓮13500劑疫苗到位！15日起2至5類施打　75歲長者開放預約

匝道儀控堵錯人！專家籲設「智慧辨識」讓通勤族走路肩

台南採主動通知施打疫苗避免預約亂象　市場落實實聯制管制人流稽查不鬆懈

莫文蔚「時尚浴袍美照」挨轟辱華　陸網氣炸...她1舉動緊急滅火

台88萬丹交流道封閉！阻端午移動潮　車流只比去年少59.3%

港人移民台灣審查加嚴！必須回答「是否曾宣誓效忠港府」

防疫在家練廚藝 ！馬卡龍彩色水餃、超Q奇奇蒂蒂三明治冰淇淋跟著來做

朋友在洗衣機裡翻滾！　金金「淚眼瞪奴才」：你好殘忍

地震挺孕肚見老公「抱緊小三」！　網笑：這下該怎麼交代？

「孩童家庭防疫補貼」連假後上路　蔡英文：家長們辛苦了！

「球哥」節目感謝詹姆斯　詹皇:兄弟你只要打通電話跟我說

結帳「肝連妹」事業線太禮貌 網友暴動釣出本尊：歡迎來看

生活熱門新聞

即／端午連假「台65線南下」塞爆　車龍超過1公里

插隊釀車禍！五股交流道癱瘓　苦主：別上來

不甩陳時中！國道今早湧入車流

國道「即時影像」車潮湧現　網嚇傻：一群不怕死的

自強超空！他一早搭火車傻眼：全上莒光

國道全綠！「車潮全塞在這裡」驚人畫面曝

國道「即時影像」爆紅潮！他：別忘「巴塞感染群」

全台各縣市「疫苗懶人包」一次看懂6大重點

他崩潰寫千字文「致陳時中」　網推爆

「快樂缺氧」來不及道別　醫曝隱形4徵兆

林芳怡居家上班1個月驟逝！友3點不解：感染源？

高端疫苗比AZ貴10倍！　原因曝光

國道「綠燈10秒」堵返鄉　駕駛中招哀號

退票了還罵！她連假一早嘆：早預料會塞車

更多熱門

相關新聞

虎尾鎮長扮屈原　籲端午不返鄉

虎尾鎮長扮屈原　籲端午不返鄉

今起為端午連假3日，上至中央下至地方無不頻頻呼籲民眾，避免跨縣市移動及暫時不要返鄉。被譽為「被鎮政耽誤的演員」虎尾鎮長丁學忠再出招，扮屈原拍短片「端午一哥-肉粽原」，搞笑的橋段加上一段媽媽請你也保重老歌，最後再摔斷腿幽自己一默，劇情溫馨又逗趣。

何時解除三級警戒？　陳時中盼「疫苗施打率達6成」

何時解除三級警戒？　陳時中盼「疫苗施打率達6成」

柯文哲揭特權疫苗關鍵　議員考試論狂酸

柯文哲揭特權疫苗關鍵　議員考試論狂酸

國道「即時影像」爆紅潮！他：別忘「巴塞感染群」

國道「即時影像」爆紅潮！他：別忘「巴塞感染群」

快訊／元大證6員工確診！　金融業逾80人染疫

快訊／元大證6員工確診！　金融業逾80人染疫

關鍵字：

新冠疫情台灣防疫陳時中高虹安批踢踢影音

讀者迴響

熱門新聞

大S深夜私人IG發聲：蔡！屠殺我們！

直擊！台中妙齡女「全裸買木瓜牛奶」　路人全驚呆

PO文買菜經過確診足跡　宜大副教授今離世

大S喊完「被屠殺」又暴走！黑底白字撂狠話

包偉銘獨子包庭政車禍賠償案　賠38萬確定

史上最難進交流道！立委：害慘「這群人」

即／端午連假「台65線南下」塞爆　車龍超過1公里

大S喊屠殺回應：我們不是白老鼠

劉寶傑粗口：萬華人欠民進黨嗎

15年首見「匝道成停車場」　他通勤怒：遲到1小時

張蘭曬汪小菲近況「捧兒踩媳」　網一看：離定了

插隊釀車禍！五股交流道癱瘓　苦主：別上來

孩子說床底有怪物　半夜現身嚇瘋全家

不甩陳時中！國道今早湧入車流

王力宏打疫苗「接種畫面」曝光　網一看傻眼

更多

最夯影音

更多
婦人甩垃圾失敗...回收物掉滿地　清潔人員怒：砸傷人妳賠得起嗎

婦人甩垃圾失敗...回收物掉滿地　清潔人員怒：砸傷人妳賠得起嗎
妹妹秀「超溜台語」0卡詞！　反差萌勸世：沒事別改嗯當共

妹妹秀「超溜台語」0卡詞！　反差萌勸世：沒事別改嗯當共

國產疫苗遭爆料「價格貴8倍」？陳時中爆氣：不是說再貴都要買

國產疫苗遭爆料「價格貴8倍」？陳時中爆氣：不是說再貴都要買

美容坊藏VIP包廂...10男女群聚歡唱　他嗆罰款「我全包」陳其邁怒：試試看

美容坊藏VIP包廂...10男女群聚歡唱　他嗆罰款「我全包」陳其邁怒：試試看

患難見真情！日送台124萬疫苗　 小女孩日語感謝「讓我能安心成長」

患難見真情！日送台124萬疫苗　 小女孩日語感謝「讓我能安心成長」

熱門快報

各路專家即時開箱賞屋 掌握房市第一手消息！

各路專家即時開箱賞屋 掌握房市第一手消息！

專家實境開箱賞屋分析，帶你一探究竟北中南房市，不能錯過的最新資訊都在這！

新聞雲APP要你隨便花

新聞雲APP要你隨便花

2020年尾神加碼！看新聞送購物金和咖啡，再讓你用東森幣瞄準萬元獎品！

東森寵物險

東森寵物險

毛孩健保 寵物雲唯一推薦 不限醫療次數 免自負額 汪喵星人嚴選寵物險

全球瘋奧運！四年一度地表上最強體育賽事看這裡

全球瘋奧運！四年一度地表上最強體育賽事看這裡

2020東京奧運議題看這裡！
最即時！最多元！最豐富！

【有獎】寫出疫情下的心聲

【有獎】寫出疫情下的心聲

疫情重創經濟，中小企業面臨倒閉，醫療崩壞在即！在動盪中，寫出屬於你的故事。

618年中慶 不買對不起毛孩

618年中慶 不買對不起毛孩

6/1-6/30 年中慶！寵物雲毛毛商城全館滿額享折扣，最高可折600元，不買對不起毛孩！

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面