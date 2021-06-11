3+11負責了？他崩潰寫千字文「致陳時中」...網淚推：完全被擊中

記者邱晟軒／綜合報導

民眾黨立委高虹安今（11日）在立院質詢時，提起「3+11」的會議紀錄至今仍未提供，陳時中一度情緒失控回嗆「3+11我已經說我負責了」，消息一出後引起輿論一片撻伐。對此，有網友發千字文痛批，這一切的一切，不是一句「3+11我已經負責了」能夠解決，「過世的人可以再復活嗎，經濟上的龐大損失你能賠償嗎？」貼文一出後，立刻被網友推爆。

▲網友發千字長文「給陳時中」。（圖／記者屠惠剛攝、批踢踢截圖）

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以下為網友CircusWorld給陳時中的長文回應：

對於因為疫情而死去的300多位病患及親友來說

他們面對的是家人逝去的悲傷哀痛、身體痊癒後的後遺症

對於因為疫情被迫停業至少三個月以上的行業店家來說

他們面對的是沒有收入來源 還要承擔高價的店面房租

對於最前線的醫護人員來說

他們面對的是把自己暴露在危險的環境裡

為的是拯救更多人的性命

面對醫療體系可能崩潰的壓力

對於乖乖繳納稅金卻沒有資格領紓困的一般民眾來說

他們面對的是政府一直增高紓困的金額

自己卻一毛錢都拿不到

不知道自己的稅金又要浪費在什麼地方上

對於擁有孩童的雙薪小家庭來說

他們面對的是小孩停課，大人卻要上班

小孩由誰照顧導致夫妻失和的壓力

還要擔心上下班途中，會不會把病毒帶回家裡的壓力

對於一般民眾來說

我們所面對的是大眾娛樂場所都封閉了

每天只能把自己困在家裡

隨時擔心自己是不是下一個染病的人

隨時擔心自己是不是會變成CDC連報都不想報的死亡人數

只是一個冷漠的數字

如果當初沒有「3+11」的政策

就不會讓病毒在台灣社區裡散播開來

現在的我們，還是能夠每天開心過一如往常的生活

沒有以上敘述的負面影響

說了一個謊，就要用更多的謊來圓

當初說擔心航空業沒有3+11就會倒閉

換來的是更多行業倒閉領紓困金

如果沒有范雲的強烈建議

在各國染病重重的環境之下

哪個衛生決策專家敢下令讓3+11輕鬆過關

這一切的一切，不是部長一句「3+11這件事我已經負責」能解決

你不是上帝，你到底有什麼能力可以負責

過世的人可以再復活嗎？

經濟上的龐大損失你能賠償嗎？

不是說負責就負責的

過去這一年來，最前線的防疫人員

以及CDC的努力我們都看在眼裡

你們在過去這一年也受到各方的稱讚及吹捧

但是功歸功，過歸過

俗話說得好，驕兵必敗，飛得越高就摔得更重

我們第一波疫情中阻擋得很好，可以有正常的生活

當初你在質詢中說過，是全世界要跟得上我們

以及一群側翼在那邊Taiwan can help

看好了全世界，如何示範兩周內警戒解除

或許是當下的環境讓你過度自信能夠繼續維持零星確診數

才會早早決定賭在國產疫苗上

對於進口國外疫苗就蝸牛漫步

在疫情真的爆發之際，災難才是真正的照妖鏡

國內沒有疫苗可打

還要靠美日分別施捨124萬和75萬疫苗

讓台灣像個乞丐一樣

還要把這200萬劑當作是6月的疫苗進口量業績

國內沒有疫苗可打

權貴份子開始大批飛往美國打疫苗避難

美日送來的疫苗

不是全部讓最前線的醫護人員優先施打

一堆權貴份子搶著插隊偷打

然後嘴裡喊著

我們要相信國產疫苗

你們這些賤民就乖乖等三、四個月

喔對了，那些國產疫苗不一定有保護力

根本就是 你先等我先打

這些鬼力亂神的現象

真的是部長一句「3+11這件事，我已經負責了」

就能夠解決負責的嗎？

就事論事跟汙衊是完全不同的事情

公道自在人心

就請部長好好的做事，好好的「負責」。



▲網友推爆貼文直呼「完全寫出人民心聲」。（圖／翻攝批踢踢）

貼文一出後，立刻引起許多網友共鳴，「推爆！看了你這篇我很想哭，寫得很貼近人心」、「完全是人民的心聲」、「寫的好，可是有些人還是不懂」、「唉，這就是我們選出來的政府」、「他根本負責不了，卻死厚著臉皮繼續大言不慚」、「寫出大多數人真正的心聲！」、「看完很心酸，完全擊中心聲」、「看了真心很有感觸，但是裝睡的人叫不醒」、「有條理！推」。