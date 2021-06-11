中南部快篩偽陽性近乎百分百！指揮中心：陰轉陽、陽轉陰很常見

▲指揮中心今日召開記者會。（圖／指揮中心提供）

記者李宜秦／台北報導

新冠肺炎肆虐，不少出現症狀的民眾都會前往快篩，然而許多快篩陰性者進行核酸檢測又轉陽性，或快篩陽性後核酸檢測陰性的個案也很常見，外界質疑快篩準確率過低。指揮中心解釋，快篩準確率與地區風險高低有關，如中南部病例數低，快篩偽陽性機率就會較高，甚至可能百分之百，但在雙北高風險地區，準確率就可達八成。

中央流行疫情指揮中心羅一鈞醫療應變組副組長表示，快篩準確率與廠牌關聯性低，與使用地區的風險高低較有關，以雙北高風險地區而言，有接觸史的民眾外篩準確率可達八成以上。

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羅一鈞說，若在病例數較低的中南部地區使用快篩，偽陽性機率高，快篩陽性後核酸檢測陰性的可能性就會很高，「甚至可能百分之百」。

他坦言，快篩準確率除跟使用地區風險高低有關外，甚至在同一個高風險地區、不同場域檢驗使用，狀況都會有差別。例如若匡列整個學校有風險，但在不同樓層檢驗，準確率也不同。

羅一鈞說，快篩是為了在短時間內做好分類風險，針對快篩陰性後核酸檢驗陽性、快篩陽性後核酸檢驗陰性的狀況，都必須有心理準備，須完成第二次的核酸檢驗才會正確。

▲6/10本土病例確診趨勢圖。（圖／指揮中心提供）