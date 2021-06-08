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蘋果WWDC「iOS 15亮點一次看」　iPhone 6S再戰一年

記者葉國吏／綜合報導　

蘋果今日凌晨舉辦WWDC（開發者大會），會中公布了iOS 15的各項新功能，除iOS之外，iPad OS、Mac OS、Watch OS等也都全面更新。值得注意的是，蘋果隨即公布支援名單，設備竟然包含iPhone 6s。

▲▼蘋果在WDDC上發表iOS上的Facetime新功能 。（圖／取自蘋果官網）

▲蘋果在WDDC上發表iOS上的Facetime新功能。（圖／取自蘋果官網，下同）

此次iOS 15公開的新內容，包含FaceTime出現許多更新，包含視訊畫面、空間音訊、最大的改變就是出現新功能「SharePlay」，可以跟親朋好友一起觀看節目、聽音樂，就像隨時在身邊一樣。

另外也推出全新iMessage功能，除了新的介面，還有照片瀏覽方式外，還推出了「與你分享」的功能，不但可以把朋友或聯絡人分享的文章，先儲存起來，等之後有空再拿出來看之外，新功能也讓你知道是誰分享的，可以點選回去和分享給你的朋友繼續聊天。

實況文本可以辨識高達七種文字，包含繁體與簡體中文，可以透過鏡頭輕易地取得相關訊息，除文字外，場景、物體都可以，例如辨識寵物種類、藝術品的訊息等等。

▲健康App更新。

地圖也有更新，除新增了許多地標圖示外，導航體驗也加強，全新道路細節，可以更好了解轉彎車道、巴士車道等等，人行道與自行車道也一清二楚，更好了解路況，公眾運輸也有更好的改善，可以自動追尋行車路線，會提醒下車。
錢包App則整合飯店房卡，只要帶手機就不再害怕被鎖在門外，而除此之外，許多地區也合作進行身分證等認證，未來簡單掃描就可以輕鬆登機。天氣App則更新許多參數，可以更好了解紫外線、空氣品質等等。

AirPods也帶來全新的對話增強功能，新功能不只可以幫助聽障人士，將收音專注在前方和他說話的人聲上，也可以使用這個功能來降低環境噪音，或者和對方分享環境音。

▲蘋果為iOS新推出的與你分享功能。

健康App推出步行穩定度，可以了解跌倒風險是否增加，改善步行穩定，手機會自動測量行走數據，可以了解平衡性、穩定性等等，透過健康App找到相關數據、趨勢，也可了解要如何改善，就能降低跌倒風險。

值得注意的是，支援iOS 15的設備名單跟iOS 14一樣，根據蘋果官網資訊，iOS 15可支援的設備包含： iPhone SE(第一代)、iPhone SE 第二代、iPhone 6s、iPhone 6s Plus、iPhone 7、iPhone 7 Plus、iPhone 8、iPhone 8 Plus、iPhone X、iPhone XS、iPhone XS Max、iPhone XR、iPhone 11、iPhone 11 Pro、iPhone 11 Pro Max、iPhone 12 mini、iPhone 12、iPhone 12 Pro、iPhone 12 Pro Max，以及第七代 iPod touch，總共高達20款設備。

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