秘密基地能打疫苗！綠委爆「特權注射」到處做人情　陳時中臉綠了

記者施怡妏／綜合報導

北市好心肝診所爆發特權打疫苗事件，已遭重罰200萬元，民進黨王美惠10日質詢衛福部長陳時中時表示，打疫苗的特權一定不只台北市有，而且還有人去「秘密基地打疫苗」，這些疫苗都被地方首長拿去做人情，希望陳時中查清楚。該消息轉到PTT上，引起鄉民們熱議，還有人說「健保卡都有註記，通通公布阿」。

▲王美惠質詢。（圖／翻攝自YouTube／國會頻道）

針對好心肝診所爆特權打疫苗一事，王美惠表示，根本就是「壞心肝」，一個診所負責人怎麼可以這樣，批評台北市長柯文哲不聽中央指揮，才會出現這些問題，但這樣的現象不只有台北市有，很多地方政府都拿疫苗來做人情，因為造冊不實在。

▲台北市好心肝診所遭爆料，安排一般民眾打疫苗。（圖／記者屠惠剛攝）

王美惠指出，有地方民眾爆料，現在打疫苗要去秘密基地，質問陳時中「部長你知道嗎？」認為這件事情很嚴重，疫苗變成地方首長的人情，要人民如何相信中央，但是民眾不會怪罪地方政府，反而會指責指揮中心，讓人很無奈。

王美惠指出，許多應該施打疫苗的人都沒打到，而且現在疫苗有錢都買不到，一劑2萬元都買不到，「一個診所罰200萬元，真的沒什麼」，甚至還聽到風聲說，「私底下還要給錢」，希望陳時中能好好處理，必要時修法，「部長這事情真的有，要去查」。

▲鄉民們回應。（圖／翻攝自PTT）

王美惠表示，心疼指揮中心每天開記者會，希望陳時中可以好好查清楚，不然美國、日本送的疫苗，都被地方首長拿去做人情，努力全都白費了，「部長辛苦了，但是辛苦歸辛苦，該處理該去查的事情一定要做」。

王美惠還提到，很多民眾都在問她什麼時候可以施打疫苗，就連她日前可自費打疫苗，後來也取消，想到這一劑的疫苗，可以留給前線醫護人員，等於是幫助一個家庭，同時也希望陳時中可以讓台電搶救小組、郵局人員，這些高風險人員施打疫苗，「辛苦的基層人員，需要中央關愛的眼神」。

消息轉到PTT上，鄉民們表示，「造冊沒審查就是一堆黑數啊」、「健保卡刷出來就知道了，但就不敢啊」、「看民進黨瘋狂自爆真有趣」、「疫情就是把照妖鏡，照出一堆人渣妖孽」、「有人有門路嗎，我也想去秘密基地參觀下」、「怎可能只發生在台北市，這是人性」。