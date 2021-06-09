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梁文傑爆北市這家診所「非疫苖接種院所」　他控：計畫性特權行為

▲▼議員梁文傑踢爆，這家診所叫「好心肝診所」，並非北市疫苖接種院所。（圖／梁文傑臉書）

▲議員梁文傑踢爆，這家診所叫「好心肝診所」，並非北市疫苖接種院所。（圖／梁文傑臉書）

記者陶本和／台北報導

台北市9日遭爆料，某診所深夜出現排隊打疫苗的狀況，這讓民進黨立委鄭運鵬質疑是「計畫性的特權行為」；而市議員梁文傑則在臉書表示，這家診所叫「好心肝診所」，並非北市疫苖接種院所，照理講手上不會有疫苖。根據公開資訊顯示，好心肝診所基金會董事長許金川，過去曾被媒體指為台北市長柯文哲的恩師。

有媒體爆料，台北市在8日深夜10點多，有一間診所有大量民眾在排隊等打疫苗，到了10點30分左右，現場工作人員向排隊民眾表示，「已經沒有疫苗了」；而已完成登記接種的民眾，則到晚間11點還在排隊等待施打。

此一消息出來後，民進黨立院黨團召開記者會公開質疑，鄭運鵬表示，這是「計畫性的特權行為」；民進黨立委羅致政也表示，目前台北市政府簽訂疫苗接種醫院有30家，被爆料的這家診所，不是所謂被公告的疫苗接種合約醫院。

此外，梁文傑也在臉書表示，這家診所叫「好心肝診所」，並非北市疫苗接種診所，照理講手上不會有疫苗。根據網路公開資料顯示，好心肝診所基金會董事長正是許金川，過去有媒體報導稱，他是柯文哲的恩師，在2019年時，許金川和柯文哲一同出席扶輪社舉辦的肝病篩檢活動，而柯爸、柯媽也曾到好心肝診所參與活動，皆有留下合影。

對於被爆特權一事，台北市副市長黃珊珊9日上午回應，從5月27日開始，的確有分發相關的疫苗到合約診所去，也是依照相關規定，希望能夠施打在1至3類相關防疫人員，昨天這新聞，市府正在現場做稽查，若沒符合1至3類相關人員的話，會進行查處並重罰。

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