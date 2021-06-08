結紮「切到胰臟」愛狗亡！動保處重罰「誇張獸醫」：停業1年

▲2歲的瑪爾濟斯本要進行結紮手術，卻被移除胰臟。（圖／高雄動保處）



記者吳奕靖、鄒鎮宇／高雄報導

高雄市某獸醫診所的獸醫師因醫療疏失，執行結紮手術時拿錯器官，將2歲瑪爾濟斯「雪糕」的胰臟當成卵巢摘除，導致寵物犬手術後5小時死亡。對此，動保處經查屬實，依獸醫師法裁處該動物醫院停業1年。

動保處表示，飼主本帶愛犬雪糕去結紮，但術後雪糕仍未甦醒及傷口滲血，於是將雪糕帶往另一動物醫院進行檢查，發現肌肉傷口層縫合崩開2針、子宮卵巢仍存在、部分胰臟有切除縫合情形。

▲▼雪糕的胰臟被切到剩一點點，於3日晚間離世。飼主心疼地抱著牠痛哭，無法想像毛孩承受的痛苦。（圖／網友柯俐伶授權提供。）



動保處派員至案發的動物醫院，請負責獸醫師接受訪談了解案例發生經過。負責獸醫師表示，飼主帶狗來是要做洗牙及結紮（子宮卵巢摘除）手術，他有開刀但找不到子宮卵巢，最後有將類似卵巢組織切除及縫合。

另外，飼主帶愛犬就醫的第二間獸醫診所表示，瑪爾濟斯送來時昏迷不醒，經確認子宮卵巢還在，但胰臟部分有被切除縫合情形，可提供動物醫院的錄影畫面。

動保處葉坤松處長表示，第一家動物醫院獸醫師開腹找不到子宮卵巢，任意切除部分組織，在診療上明顯有重大錯誤且未主動告知飼主手術結果，意圖欺瞞掩蓋事實，將會依據獸醫師法處以停業1年行政處分。

此外，執刀獸醫師至今未道歉，其妻出面緩夾，表示丈夫去年中風導致腦部受損，加上眼睛狀況不好，才會誤把胰臟當成卵巢切除。

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