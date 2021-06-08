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輕拍掉薄薄的灰！畢典影片遭笑「告別式」　校長暖文5千網友大讚

記者吳奕靖／高雄報導

高雄市曹公國小一段線上畢業影片被歪樓認為是「告別式」，不過影片被網路大量流傳之後，校長劉熾慧在學校臉書發文，其中談到學校對這場線上畢業典禮的努力之外，也提到對這群六年級畢業孩子的心疼，但她說：「原本以為可以帶給大家的美好的回憶，不料卻染上了一些灰，我認為曹公的師生們一向是樂觀、積極與正向，所以我們一起輕拍掉這薄薄的灰」，雖然影片被嘲笑了，但是校長的這一篇文章也感動了數千網友讚爆。

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曹公國小的校長劉熾慧校長在7日深夜發文，一開始就談到學校畢業典禮的1分25秒影片，被在大大小小群組裡頭轉傳，但她不急著澄清，而是述說著這場畢業典禮對老師們的意義，對這群畢業生的意義，因為他們是「見證著新舊時期的曹公，也就是小小校地面臨校舍拆、建、拆、建的環境，他們經歷克難的學習環境，終於迎接新穎的校舍不到二年就國小畢業了，連第一次的畢業典禮也無法參加，相信您也會想為這群孩子們留下回憶，在防疫停課時期，不能讓學生回到校園，我們只好虛擬化，讓每一位學生登入凱比機器人裡」。

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▲曹公國小校長劉熾慧校長 。（圖／記者吳奕靖翻攝）

▲曹公國小校長劉熾慧校長 。（圖／記者吳奕靖翻攝）

 
當嚴師卸下肩上的擔子時就是暖媽！校長也說「高年級的學生正青春，有太多意想不到的點子，隨時出招讓老師接招，有時出的招很幼稚被老師一眼識破，有時出的招相當高明，老師得變身為偵探，才能破案，擔任高年段的老師真的要有十八般武藝啦～但有一個絕招就是扳起臉孔，這招最快也最有效！！我們的老師當然也是以撲克臉70%+暖媽30%這樣生存著」。

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▲高雄市曹公國小的線上畢業典禮 。（圖／高雄市政府教育局提供）

▲高雄市曹公國小的線上畢業典禮 。（圖／高雄市政府教育局提供）

而孩子們要畢業了，現在老師終於可用100%的暖媽出場，而平常很淘氣的學生也突然變好乖好乖，老師看到這樣的場面，講沒幾句話，眼淚就掉下來了。不過劉校長也向畢業班老師及學生們致上深深的歉意，「今晚造成你們的困擾了」，同時也鼓勵著老師跟孩子、家長們，「原本以為可以帶給大家的是美好的回憶，不料卻染上了一些灰，我認為曹公的師生們一向是樂觀、積極與正向，所以我們一起輕拍掉這薄薄的灰，遇有不友善的嘲笑，我們可以輕聲說明這事件，請大家一起看到我們的美意與初衷」。

劉校長的深夜發文讓近五千名網友湧入學校臉書按讚，紛紛肯定學校的努力、溫暖與用心，網友留言非常敬佩校長跟老師，因為這場線上畢業典禮，利用了凱比機器人，請每位同學以微軟Teams帳號登入，以凱比機器人的身份在家中參加人生第一個畢典，典禮現場每個機器人都戴上畢業帽，寫上名字，只是一名老師在致詞時，一邊哭一邊說話的一段影片，雖然一度被網友說像是「公祭現場」，不過現在也獲得更多人的肯定。

▲高雄市曹公國小的線上畢業典禮 。（圖／高雄市政府教育局提供）

▲高雄市曹公國小的線上畢業典禮 。（圖／高雄市政府教育局提供）

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