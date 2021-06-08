竹科專案篩檢站今篩完4000人　林智堅：5天篩5000人捍衛護國群山

▲新竹市長林智堅。（圖／翻攝自新竹市政府）



記者陶本和／台北報導

近日，苗栗科學園區發生感染狀況，總統蔡英文上週末，陸續致電給新竹市長林智堅、新竹縣長楊文科與苗栗縣長徐耀昌，確保藍綠縣市、中央與地方的聯繫無礙。林智堅8日在總統府發言人張惇涵的發文下表示，竹科專案篩檢站，會達成5天篩檢5000人的高效率，守護竹竹苗，捍衛護國群山。

對於苗栗科學園區的感染狀況，蔡英文上週六陸續與三位縣市首長通電話，包括，新竹市長林智堅、新竹縣長楊文科，以及苗栗縣長徐耀昌。在電話中，張惇涵表示，蔡英文表達陳時中指揮官已經派王必勝醫師進駐苗栗，成立前進指揮中心；而國軍也與新竹市政府、科技部協力完成竹科專案篩檢站。

事實上，林智堅日前接到竹科園區企業主的電話，表示希望市府可以協助園區企業，進行外籍移工的篩檢，儘早找到潛在的患者。因此，林智堅在盤整各項資源，並與同仁商議後，想到可以尋求國軍的幫忙，他也立即打了電話給蔡英文。

蔡英文在得知林智堅的需求後，告訴林智堅，儘管去做，把市府與竹科守護好，有任何需要，國防部跟衛福部都會提供最大的幫助。在掛了電話後，蔡英文也馬上交辦幕僚聯繫國防部；沒多久，國防部長邱國正就親自致電給林智堅，了解新竹在軍力支援上的需求。最終，在短短18小時，完成設立竹科專案篩檢站。

根據苗栗疫情的發展，從6月3日起確診數升高，接著5天來的確診數分別為，34例、51例、66例、75例、45例，今日則降至16例，呈現下降的趨勢。

在竹科專案的篩檢站方面，林智堅傍晚在張惇涵的臉書留言表示，今天會篩檢完4000人，明天還會再加緊腳步篩1000人，達成5天篩檢5000人的高效率。他向府方與市民承諾，會繼續努力守護竹竹苗，和中央一起捍衛護國神山群。

▼國軍協助竹科18小時完成新竹篩檢站建置。（圖／翻攝自林智堅臉書）

