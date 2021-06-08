路透憂竹科「護國神山」受疫情衝擊！　林智堅：無法保證絕對安全

▲新竹市長林智堅。（圖／翻攝自新竹市政府）

記者張方瑀／綜合報導

新竹市長林智堅7日接受《路透》訪問時表示，目前要談論「竹科是否不會受疫情影響」還言之過早，但也無法保證會絕對安全；目前政府已在園區為建立快篩站，準備隨時全面圍堵。台積電則表示，目前苗栗爆發的疫情尚未造成公司重大影響。

根據《路透》報導，半導體設備商京鼎、半導體測試大廠京元電位在苗栗的工廠爆發群聚感染，被迫停工數日，造成產線大受影響，這也讓總部位在新竹的全球最大晶片製造商台積電繃緊神經。

目前新竹、苗栗已建立「竹竹苗防疫作戰聯盟」，總統蔡英文則在上星期請國軍在新竹科技園區外建立快篩站，誓言建立防線以保護國家重要產業。林智堅向《路透》表示，他無法保證新竹的科技公司能絕對安全，但政府已經做好快速檢測準備。

▲新竹科學園區外的「快速篩檢站」。（圖／新竹市府提供）



林智堅說，「我不敢說絕對沒有問題，因為如果沒有問題，我們就不需要如此緊急且快速地在竹科外建立快篩站。」他表示，目前要談論「竹科是否不會受疫情影響」還言之過早，尤其竹科有超過1萬名外籍移工，新竹和苗栗加起來則有近6.8萬人，部分宿舍的房間可容納10人以上，這些都有可能是病毒傳播的溫床。

台積電透過聲明表示，該公司已經全面加強防疫措施，包含分流上班，以及員工和廠商不要在新竹、台中和台南各廠區移動，現階段也還未對員工做大規模篩檢，「關於苗栗確診病例的上升，我們至今還未看到任何影響，但也會密切關注疫情發展。」

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