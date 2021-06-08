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日本贈台疫苗網傳「台灣沒想要很多」　徐國勇：交由刑事局偵辦

▲▼行政院長蘇貞昌赴立法院報告紓困4.0特別預算，文化部長李永得、財政部長蘇建榮、經濟部次長陳正祺、主計長朱澤民、內政部長徐國勇、交通部長王國材、行政院秘書長李孟諺、NCC主委陳耀祥皆到院報告並接受質詢。（圖／記者湯興漢攝）

▲內政部長徐國勇。（圖／記者湯興漢攝）

記者林銘翰／台北報導

日本政府捐贈台灣124萬劑AZ疫苗，近日網路流傳政府「為推國產只和日本要少量疫苗」的傳言，民進黨更指控新竹縣副縣長陳見賢帶頭散播謠言。對此，內政部長徐國勇8日表示，相關假訊息正由警政署、刑事警察局處理。

陳子賢日前在地方群組中表示，日本外務大臣茂木敏充在國會被問到為何只給台灣124萬劑疫苗時，當場回應台灣政府沒想要很多，只要6月擋一下就好，7月份開始台灣自己就會自己生產的疫苗，痛批台灣這些決策者為了為了私人利益發國難財、死人財，「必定絕子絕孫」。

行政院長蘇貞昌8日率領相關部會首長，赴立法院報告「中央政府嚴重特殊傳染性肺炎防治及紓困振興特別預算第3次追加預算案（109年1月15日至111年6月30日）」編製經過（含疫苗採購狀況及施打計畫），並備質詢。

民進黨立委邱志偉質詢時提到，昨天網路的謠言實在惡毒，讓人非常氣憤，他把所有參議員的質詢從頭看到尾，茂木敏充根本沒有講到疫苗的數量、確切日期，有心人士根本是在造謠、扭曲事實。

衛福部長陳時中強調，絕對沒有這樣的事情，政府都持續跟國外保持好的關係，希望能夠爭取更多疫苗，也希望大家一起來澄清這樣的訊息，不應該放任這樣的話再蔓延。

邱志偉指出，光是昨天他就接到十幾封假訊息，假的、騙人的訊息大規模、鋪天蓋地散播，會讓國人的信心度動搖，呼籲內政部一定要嚴辦，絕對不能姑息。

徐國勇表示，相關假訊息有民眾檢舉的，也有內政部主動發現的，內政部都會交給警政署，再由警政署交給刑事警察局處理，「我們一樣都有在處理，警政署、刑事警察局正在處理」。

邱志偉認為，台灣目前的防疫作為，的確有值得檢討改進的部分，但是大家都已經盡了最大能量與努力，不眠不休地就是要把疫情控制下來。

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