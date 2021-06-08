18年前開抗煞巴士！防疫司機又回第一線　媽媽接電話痛哭

▲受到新冠疫情影響，前線工作人員相當辛苦。（示意圖／記者林敬旻攝）



記者柯振中／綜合報導

近期新冠本土疫情爆發，前線防疫工作相當重要。46歲的林春傑是防疫巴士的駕駛，但這已非他第一次參與任務，18年前SARS疫情爆發時，林春傑主動請纓，前往和平醫院感染最嚴重的區域，出發前與媽媽通電話，媽媽甚至在電話的另一端哭了出來。

新冠疫情爆發後，有許多確診患者需要載送，客運公司先前曾詢問司機員，是否有意願成為防疫巴士的駕駛員。林春傑聽到消息後，也主動投入第一線。

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雖然幾乎每天要載確診患者，但林春傑一直以平常心對待，也不會用有色眼光看待確診患者，就當成平時開公車的工作。

▼新冠本土疫情爆發，防疫工作相當繁重。（示意圖／記者林敬旻攝）



今年疫情爆發以後，林春傑成為防疫司機，收到的第一件任務，就是前往和平醫院，載送22名醫護離開。

事實上，林春傑也已非第一次前往和平醫院，18年前SARS疫情爆發時，他還沒滿30歲，當時就主動請纓，前往感染最嚴重的區域，當時該感染區又被稱為「地獄」，林春傑每天卻要來回數趟。

對抗SARS的任務開始前，林春傑與母親通了電話，母親甚至在電話的另一端哭了出來，儘管如此，他依然向前衛生署長葉金川表示，自己自願留下。

如今已經成為父親，林春傑熱情依舊，成為新冠防疫巴士的司機員，希望能透過這次機會，傳達正向能量，希望未來社會發生事情，兒子又能幫上忙時，兒子也能做出跟他一樣的選擇。

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