賣場推車握把恐成防疫隱憂　網推關鍵一步驟：卡安心

▲大賣場推車。（圖／取自免費圖庫pixabay）

記者楊庭蒝／綜合報導

台灣新冠肺炎疫情持續嚴峻，中央流行疫情指揮中心針對超市、超商、賣場及百貨等商場，祭出3大強化管制措施，包括「管制人流」、「1坪1人」、「1進1出」等措施，希望可以減少染疫風險。不過，就有網友在網路上發問，對於賣場推車結帳後發現沒有消毒，尤其在手把的位置，不知道大家會怎麼處理。

原Po在臉書社團「全聯消費經驗老實說」發文指出，有關於大賣場的推車消毒問題，常常看到民眾結帳後沒有消毒，尤其手握的位置都沒處理時，大家會怎麼處理，「我們會帶酒精噴一下再使用，或是自備袋子，但我看見的是長輩們推完歸回後，又被下一人推走，怎麼處理？」

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對此，不少網友紛紛回覆指出，「自己噴比較仔細又安全吧」、「我都自己噴」、「我都自備一瓶小瓶隨時噴」、「酒精濕巾比較實用」、「自己噴酒精卡安心啦」、「我都自己提籃子去，全程沒有接觸到賣場的推車跟籃子」。

也有網友體諒賣場店員表示，「流動客人來來去去，有職員監督實名跟簽名就不錯了」、「店家也不可能一直在旁邊待命啊，還是自己消毒處理過更安心」、「都自己帶不然工作人員太忙」、「忙都忙死了，每個人都付出一點 社會更好」。