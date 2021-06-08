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社會 社會焦點 保障人權

這攤罰慘了！桃園小吃店偷營業　3短裙女陪侍「2男客無罩」

記者沈繼昌／桃園報導

桃園市中壢警分局8日凌晨據報在轄區中山東路某小吃店有違規營業，警方查訪時發現有詹姓負責人在店外來回觀望，員警突襲進入店內查看，赫然發現有2名男客、3名女陪侍與2名工作人員共計8人在場，現場還有滿桌的酒菜為證，其中客人們再喝酒聊天，曾姓業者坦承犯行，員警開立紀錄表後移送主管單位裁罰6萬至30萬元。

▲桃園市中壢警分局8日凌晨在轄區中山東路某家小吃店查出詹姓負責人偷偷營業，警方在現場詢問男客與女陪侍。（圖／記者沈繼昌翻攝）

▲桃園市中壢警分局8日凌晨在轄區中山東路某家小吃店查出詹姓負責人偷偷營業，警方在現場詢問男客與女陪侍。（圖／記者沈繼昌翻攝）

中壢警分局仁愛派出所日前接獲檢舉指稱，中壢區中山東路四段某家小吃店疑似違反防疫規定偷偷營業情事，警方8日凌晨零時許，員警到場時發現小吃店72歲詹姓負責人在後門徘徊張望，另發現37歲楊姓員工從後門端出小菜，員警埋伏在凌晨1時許，見小吃店鐵門拉開一半，52歲的詹姓女員工與楊姓員工準備進入店內時，員警抓住時間上前表明身分進入店內。

▲桃園市中壢警分局8日凌晨在轄區某家小吃店查出違規營業，警方在現場詢問酒客與女陪侍。（圖／記者沈繼昌翻攝）

▲桃園市中壢警分局8日凌晨在轄區某家小吃店查出違規營業，警方在現場詢問酒客與女陪侍。（圖／記者沈繼昌翻攝）

員警發現店內後側包廂有2名酒客、21歲的林姓女子、38歲的姜姓女子等4人坐在沙發上，桌上則擺滿酒菜，包廂有開冷氣、影音設備已開啟與濃濃菸味，顯示確有營業之事實，員警查出小吃店內除詹姓負責人外，還有2名員工與3名女陪侍、2名酒客共計8人。

▲桃園市中壢警分局8日凌晨在轄區小吃店查獲違規營業情事，警方在現場詢問開立紀錄表。（圖／記者沈繼昌翻攝）

▲桃園市中壢警分局8日凌晨在轄區小吃店查獲違規營業情事，警方在現場詢問開立紀錄表。（圖／記者沈繼昌翻攝）

中壢警方查出，小吃店雖為市招，但實際營業項目應屬有女陪侍之酒家業，本次查獲2名酒客、詹姓負責人1人、2名員工及3名女陪侍（皆為本國籍），其中2名酒客均未戴口罩，員警現場蒐證後依規定開立紀錄表移送主管單外裁罰。

中壢警分局呼籲，業者與民眾在防疫期間應確實遵守相關防疫規定，特定場所未依規定停業者，將依法開罰6萬至30萬元，若有惡性違規則從重處分，必要時將斷水斷電，籲請民眾勿心存僥倖以身試法。

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