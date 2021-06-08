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AZ血栓男要國賠！桃園市府助申請：最高600萬　70萬醫療費幫墊付

▲▼桃園市長鄭文燦探視龍潭清潔隊與大疫苗出現血栓民眾。（圖／記者沈繼昌翻攝）

▲▼桃園市長鄭文燦8日前往探視龍潭清潔隊與打疫苗出現血栓民眾。（圖／記者沈繼昌翻攝）

記者沈繼昌、林冠吟／桃園報導

台灣疫情嚴峻，死亡人數累計至8日已突破300人，國內疫苗需求大增，不過桃園市日前卻傳出男子因接種AZ疫苗造成血栓，成為國內第一起疑似因疫苗引起血栓的案例，桃園市長鄭文燦8日上午前往探視該名男子，並表示會先以募集的公益基金墊付男子70萬元的醫療費用，也由於男子將對衛生局申請「疫苗救濟賠償」，桃園市衛生局也將協助男子申請國賠，最高可到600萬層級。

鄭文燦8日前往探視先前因施打疫苗出現血栓，花70萬元打免疫球蛋白的民眾。鄭透露，這位民眾原住桃園，現搬到鶯歌，在部立桃園醫院接種後，因身體不適前往林口長庚就醫，已恢復健康，至於民眾對衛生局提出「疫苗接種救濟賠償」，桃園市政府也將依規定協助申請國賠，最高可到600萬元層級，先前就醫費用70萬元，將募集公益防疫基金先墊付。

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此外，鄭文燦也表示，龍潭清潔隊員日前在執勤時，遭到一位不戴口罩的男子辱罵，更作勢要毆打清潔隊員，桃園市府知情後，在第一時間依傳染病防治法對男子重罰外，另依強制罪依法送辦，目的就是為了要保障清潔隊員的工作權利與尊嚴，同時也將第一線風險較高的清潔、消毒大隊共1200人，全數納入優先施打疫苗的範圍。鄭文燦也在8日上午前往探視已經施打疫苗的2位清潔隊員。

鄭文燦指出，桃園市民戴口罩後才能丟垃圾，若有違反規定，市府必定從重處分，絕不寬貸，同時也提升清潔人員在防疫期間的慰問金，若有清潔隊員因隔離或確診，分別給付3萬餘元與10萬元，並將因公染疫納入職災補償。

▲▼桃園市長鄭文燦探視龍潭清潔隊與大疫苗出現血栓民眾。（圖／記者沈繼昌翻攝）

▲▼桃園市長鄭文燦探視龍潭清潔隊與打疫苗出現血栓民眾。（圖／記者沈繼昌翻攝）

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