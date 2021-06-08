瑞豐夜市「停業1個月」損失慘重　攤商哭喊要補助！經發局回應了

▲瑞豐夜市自主停業到6月14日，有攤商喊「撐不下去」，希望政府協助紓困 。（圖／記者吳奕靖攝）

記者許宥孺／高雄報導

高雄市連2天零確診，截至8日本土病例維持61例。不過先前疫情嚴峻時刻，即便高市府未下令夜市停業，但瑞豐夜市仍自主停業到6月14日，有攤商直呼「撐不下去」。對此，經發局強調並未要求夜市停業，仍鼓勵民眾外帶，若攤商需要申請紓困相關方案，經發局將會到攤集市場親自報告。

高雄先前面臨餐廳群聚、麻將桌群聚感染，確診數字降不下來，瑞豐夜市日前就宣布，自主停業到6月14日，15日才開始營業。管委會經理陳秝敏8日接受《ETtoday新聞雲》訪問時表示，瑞豐夜市一天營業額可達百萬，停業將近一個月，對攤商、管委會來說都是損失慘重，「如果地主執意要收租金，我們真的會撐不下去，做到7月底，這是有可能的」。

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▲▼國內本土疫情爆發後，高雄瑞豐夜市人潮銳減。 （資料圖／記者吳世龍攝）

行政院推出紓困4.0方案，其中一條件，是針對無一定雇主勞工或自營工作者發放現金補助，但有不少攤商沒有稅籍登記，也沒有加入工會，因此領不到不住款項；此外，高雄連2日迎來零確診，也讓攤商蠢蠢欲動，醞釀維持15日就恢復營業。

對此，高雄市經發局長廖泰翔強調，並未要求夜市停業，例如光華夜市、自強夜市仍鼓勵消費者採外帶繼續營業，以市府立場，仍希望民眾不群聚，以外帶方式將餐點帶回家。

▲高雄市經發局長廖泰翔。（圖／高雄市政府提供）

廖泰翔表示，除了中央推動紓困4.0之外，高雄也推出「高雄好家載」陸續將市場、夜市上架，以新穎消費方式創造新的防疫互助經濟平台。

另針對中央4.0紓困方案，經調查發現，去年有許多攤商可能沒有申請，可能有幾個原因，包含是否有稅籍，有稅籍的話可申請經濟部方案；那如果沒有稅籍，是否有加入工會勞保？有加入工會就可申請勞動部相關方案。

廖泰翔指出，如果沒有稅籍也沒有勞保，那就可以申請衛福部方案，經發局將推動懶人包，提供攤商使用，針對自己不同身分、角色及條件，中央有什麼紓困方案能使用，另外也會主動去市場，到攤商面前報告市府方案和中央方案，若長輩攤商不熟悉線上操作，可透過紙本方式提供相關資訊，由經發局同仁協助申請。

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