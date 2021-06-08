日本贈AZ網傳「台灣沒想要很多」　蘇揆火大刑事局偵辦「假訊息」

▲刑事局證實將追查該則疫情假訊息。（圖／記者吳杰澄攝）

記者張君豪／台北報導

5日起不少民眾手機LINE訊息都收到一則夾帶日本媒體報導「台灣為推國產只和日本要少量疫苗」，對此，民進黨指控國民黨新竹縣副縣長陳見賢帶頭散播假訊息，8日在立法院要求國民黨主席江啟臣道歉，行政院長蘇貞昌今天（8日）也表示，若有政府相關人員機構涉及一定會查辦，內政部長徐國勇則證實目前已把該情資交給刑事局依法究辦。

▲網路及手機LINE群組近日盛傳「台灣政府沒有要很多」疫苗假訊息。（圖／記者張君豪翻攝）

近日網路社群包含臉書鄉、LINE群組均瘋傳一訊息「台灣政府告訴茂木外相，7月要打國產，所以只要少量應急，這就是為什麼日本AZ只來124萬劑的原因」，但有不少精通日文的網友以及專業翻譯家、日文系學者，紛紛對照該則外電報導，發現日本媒體報導過程並未提及上述虛假訊息。

有知情網友透露外電報導日文原文內容是：「台灣當前有迫切需求」並未提到「台灣政府沒想要很多」認為如果散播者自行添加不正確註解，應該有散播假消息的問題，不少熱心民眾、學者紛紛向警方或公務機關檢舉。

對此刑事局證實，已接獲民眾檢舉，由專責網路犯罪偵查的電信偵查大隊偵辦，蒐集相關網路謠言的截圖及發文時序，後續將針對涉及違法的內容，報請地檢署檢察官指揮偵辦。

警方也呼籲這類附加在真實新聞報導，加註虛假內容的訊息更容易取信民眾，但請民眾網友切勿任意轉傳未經查證的假訊息以免觸法。經檢警查處確認散播假訊息，將可依「違反嚴重特殊傳染性肺炎防治及紓困振興特別條例」送辦，違反規定可處3年以下有期徒刑、拘役或科或併科300萬元以下罰金。

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