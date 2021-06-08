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泰國自製AZ疫苗「供不應求」？　國屬製造商產能遭質疑

▲▼泰國,新冠肺炎,疫苗。（圖／路透）

▲泰國展開大規模疫苗接種工作。（圖／路透）

實習記者徐于文／綜合外電報導

泰國衛生局7日啟動大規模疫苗接種工作，為民眾施打本土「暹羅生物科學集團」生產的阿斯利康（AZ）疫苗，不料當地醫院陸續發布通知，推遲原定接種預約，不到一日就疑似出現「供不應求」現象，疫苗生產能力遭到外界質疑。

此批AZ疫苗是由「暹羅生物科學集團」生產，集團為泰王瓦吉拉隆功所有，受到阿斯利康公司委託生產2億劑新冠疫苗，包括提供東南亞他國的相應劑量，但集團無疫苗生產經驗，能力遭外界質疑。

維加國際醫院（Vichaivej International Hospital）院長對此表示，管轄的體育場接種站單日可施打1500劑疫苗，庫存也有3日的供應量，但不清楚其他接種站是否有足夠劑量。

泰國去年一度成功抑制疫情，原預計僅供全國6900萬人口的20%接種疫苗，但4月再次爆出疫情，病毒株也確認為傳染力強大變種病毒，短時間確診數飆增，現已佔17萬傯確診數的80%、1269死亡案例的92.5%，再次強調大規模疫苗接種需求。

泰國政府稱，6月將生產600萬劑疫苗，也已設下7至11月每月生產1千萬劑、12月500萬劑疫苗目標。

政府計畫在今年為全國70%民眾施打疫苗，希望能帶來「群體免疫力」，但截至7日，泰國只施打422萬劑疫苗，總人口僅4%接種第一劑疫苗。

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