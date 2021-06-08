柯文哲稱醫護「不打AZ疫苗」！北市醫曝真相　反批：根本沒通知

▲台北市長柯文哲稱，北市還有6900劑AZ疫苗。（圖／北市府提供）

記者施怡妏／綜合報導

台北市長柯文哲7日表示，北市醫院還有6900劑AZ疫苗，顯然醫護人員還在觀望，有無其他疫苗可以打，氣得他直言「要打就打，不打乾脆繳回來算了」，對此，林靜儀醫師感到疑惑，「請問台北市醫護，真的是這樣嗎？」就有醫護人員批柯文哲說法不實，預約好幾次都打不到，才不是挑品牌不打。

柯文哲7日表示，北市醫院還有6900劑AZ疫苗，顯然醫院的醫護人員還在觀望，挑選品牌施打，「要打就打，不打乾脆繳回來算了，給那些要打的人打」。林靜儀醫師在臉書上表示，「這是真的嗎？台北可以如此奢侈，真讓其他縣市羨慕啊」。

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▲林靜儀醫師疑惑，「這是真的嗎？」（圖／翻攝自Facebook／林靜儀醫師）

貼文一出，不少醫護人員解釋「根本不是這樣」，「我朋友在台北是約到了又被取消，才不是挑品牌不打，最後只好跑到亞東醫院排隊才打到」、「北市的藥局藥助等不到通知，哪邊打不完告訴我，可以現在去嗎？朋友就職的醫院中也有行政還在等疫苗，到底是誰說不打」、「北市聯醫裡的便利商店店員都可以疫苗打好打滿，台北市基層診所卻還是一苗難求，還要被甩鍋說是醫護不願打要繳回中央」。

其中，一名護理師表示，「我是已被造冊的診所護士，一直在等衛生局的通知，所有醫院都只打自己的醫護人員，連疫苗注射站都還沒設立，我想請問台北市政府是在搞什麼東西？什麼叫做沒有人要打？我們屬於第一線的醫護，每天都在等著什麼時候才可以打到疫苗啊」。

▲醫護批柯文哲說法不實。（圖／翻攝自Facebook／林靜儀醫師）

盾牌牙醫史書華也在該篇貼文底下留言，「台北市5000位診所牙科助理直接被他跳過，有牙醫師沒有助理能工作嗎？啊，我忘記柯市長最討厭牙醫，大概覺得牙醫不需要看診吧」。

不過，一名在北市診所工作的負責人在PTT發文指出，1日收到台北市醫師公會的信，6/2-6/4衛生局全面安排全台北市有「執業登記」之「醫事人員」施打，6/6中午再度收到醫師公會來信，要求統計診所內行政人員，他立刻整理好名單送出，當天晚上就安排好7日施打疫苗，「所以沒打到，不知道是不是根本沒有交出名單，還是怎樣」。

本站稍早也報導《柯文哲稱醫護觀望AZ 簡舒培爆：北市診所醫生跑到新北打》，民進黨台北市議員簡舒培爆料，有北市診所醫生等不及，跑到新北接種疫苗。