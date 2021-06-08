醫護妻打AZ「第5天手臂腫爆」　過來人PO照片嚇壞：10天才消腫

記者劉維榛／綜合報導

施打疫苗成了保命符！不過一名人夫透露，從事醫療業的老婆，最近剛打完AZ疫苗，她的手臂開始出現紅腫，尤其到了第5天更腫，讓原PO相當擔憂。求助文貼出後，許多已完成接種疫苗的網友回應，「是正常的」，建議冰敷多喝水即可。

▲老婆打完AZ疫苗後，手臂出現腫脹！（圖／尤姓網友授權提供，請勿隨意翻拍，以免侵權。）



一名男網友在臉書《我是中和人》貼文表示，老婆是基層醫療人員，因此獲得優先施打AZ疫苗的資格，怎料接種後，老婆的纖細手臂出現紅腫，如今已第5天症狀仍未消，從另一個角度可見，打針處還腫到微凸。

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就怕是不良反應，原PO心慌發文求問，有打電話詢問醫院，但電話都很忙碌，「有人打完AZ腫成這樣嗎？該怎麼處理？還是要回去醫院看？」

▲目前老婆透過冰敷緩解紅腫！（圖／尤姓網友授權提供，請勿隨意翻拍，以免侵權。）



文章曝光後，釣出票網友分享類似症狀，「別緊張，我是過來人，接種處紅腫熱痛是打完正常現象」、「我第3天時就腫了，第7天才開始慢慢消腫跟疼痛減少，每個人體質不同、狀況不同，像我是所有副作用都有出現，我們醫生安慰我說我是疫苗認證年輕人」、「我也是腫成這樣，過幾天就好了，正常的」、「我4/25打第一劑AZ，腫到第7天才消，冰敷或貼退熱貼可以緩解，目前觀察朋友注射後的分享，好像普遍會有這個情形」、「我一個朋友的先生也是醫生，他打完有輕微血栓，呈現某部份肌膚瘀青的現象」。

對此，原PO老婆強調，手臂紅腫處會有熱、刺、癢的反應，碰觸也會痛，「但自己沒有發燒、自發性疼痛」，至於已接種疫苗的人，若觀察身體仍有不適狀況，她建議赴醫院確認比較妥當。

▼網友分享手臂第10天才消腫！（圖／翻攝自我是中和人）



說起AZ疫苗的副作用，日前本站曾報導《打AZ「痛苦無比睡著」！營養師曝4症狀：3天才消失》，美女營養師劉怡里透露，日前打了AZ疫苗，三天內出現4種副作用，包括高燒畏寒、咳嗽、全身痠痛、右眼腫起來，儘管過程一度冷到「骨子裡的極度不舒服」，如今身體症狀已解除，讓劉怡里心存感激直呼，「有疫苗打真的很幸福了！」