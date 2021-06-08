　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

快訊／基隆+8！2護理之家工作人員、1養護中心洗腎患者確診

▲6/5日基隆市長林右昌。（圖／記者郭世賢翻攝）

▲基隆市長林右昌。（圖／記者郭世賢翻攝）

記者郭世賢／基隆報導

中央疫情指揮中心8日公布國內新增本土個219案例，確診個案新增22例死亡；基隆市新增8例，依據衛福部疾管署統計，共185人染疫。其中，2名護理之家工作人員確診，另1人養護中心住民，因至洗腎診所洗腎確診。

林右昌表示，8日CDC公布基隆8例確診個案，（案116337）60多歲男性，父親為台北確診個案，曾陪同父親就醫，身體不適自行就醫，採檢後確診，疫調中；（案116338）50多歲男性，身體不適自行就醫，經採檢確診，疫調中；（案116339）50多歲女性，護理之家工作人員，先前快篩陰性，預防性PCR採檢後確診，疫調中；（案116340）40多歲女性，護理之家工作人員，先前快篩陰性，預防性PCR採檢後確診，疫調中。

[廣告]請繼續往下閱讀...

確診者（案11641）70多歲女性，護理之家，先前快篩陰性，擴大PCR採檢後確診，疫調中；（案11642）60多歲男性，養護中心住民，（案9434）、（案10591）、（案10741）室友，原先紅區高風險接觸者，因至洗腎診所洗腎，進行預防性PCR採檢確診，無症狀，疫調中；（案11707）50多歲男性，台北確診個案之職場接觸者，居家隔離出現症狀，就醫採檢確診，疫調中；（案11708）40多歲男性，身體不適自行就醫，經採檢確診，疫調中。

▲6月8日CDC公布基隆8例確診個案。（圖／基隆市政府提供）

▲▼6月8日CDC公布基隆8例確診個案。（圖／基隆市政府提供）

▲6月8日CDC公布基隆8例確診個案。（圖／基隆市政府提供）

美麗最大的祕密

【更多新聞】

獨／直擊萬里驚天巨響！7秒連6轟嚇壞人　網喊：就像戰場砲擊

菜市場巷仔內！深入民間成防疫高手　林右昌成功圍堵基隆疫情

3級警戒！降2級不可能升4級不敢　林右昌：「以撐待變」壓控疫情

新北男到院前亡快篩陽性　里長痛斥：「PCR陰性」遺體卻已火化了

ET快訊
快訊／兆豐銀遭罰1000萬！　28戶房貸案爆人頭戶貸款
快訊／撐不住！　高雄瑞豐夜市恐7月底收攤
快訊／北投河邊發現一具浮屍！　採檢陽性確診
30多歲女染疫亡　「體重」成惡化關鍵
張榮味爆特權打疫苗！中央終於鬆口要處理　手段曝光
疫苗可以混打？　柯文哲：先後打「這兩支」效果更好
快訊／柯文哲頭痛！疫情散到北市各地　還在「緊繃期」

分享給朋友：

追蹤我們：

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

苗栗確診連環爆！金門送「144箱酒精」供消毒…楊鎮浯：全國一命

瑞豐夜市「停業1個月」損失慘重　攤商哭喊要補助！經發局回應了

台南新增1確診　中年婦1採陰「老公確診」轉陽　

快訊／雨彈升級！氣象局發「豪雨特報」　嘉、南、高迎大雷雨

彰化家庭群聚添2人　護理師與小孩確診...家族傳播鏈累計9人

首批「日本組合負壓隔離艙」延期抵台！基金會：希望沒有外力介入

4人打麻將被抓！鄉民茫然「4人打電動呢」：違法誰說了算

成功市場豬肉攤商4確診！林右昌：肉從桃園來…匡列運送、去骨人員

她回國住防疫旅館！　櫃檯曝「與匡列確診者混住」：還搭同部電梯

30多歲女染疫亡！「體重90公斤」成惡化關鍵　PCR陰轉陽6天不治

原住民司機狂被問「別族的人」　他校正觀念：你當我是鄉長嗎？

汪小菲深夜發文：我老婆是第一　張蘭遭抓包「按讚罵大S留言」！

馬路上驚見「小心地滑告示牌」　碎步移動...網笑：玩具總動員？

為染疫亡者擦身、換衣不容失誤　殯葬業吐心聲：怕把病毒帶回家

您的餐點到囉！客人電話打不通　外送員自備大聲公：熊貓呼叫XD

午後大雨！汽車開過積水不減速　水花如瀑布...旁邊機車被淋全身

日本超萌水獺「一聽爸叫名」秒衝 撒嬌緊抱手、奶音躺懷裡討摸❤

國民黨提出不排富每人發1萬元　柯文哲：難怪執政黨如此囂張

行政院拍板：三級警戒延至6／28　各級學校同步配合「停課到暑假」

TOP男偶像晚上一把拉她進房間！　《Imitation》李濬榮、鄭知蘇該怎躲粉絲

苗栗確診連環爆！金門送「144箱酒精」供消毒…楊鎮浯：全國一命

瑞豐夜市「停業1個月」損失慘重　攤商哭喊要補助！經發局回應了

台南新增1確診　中年婦1採陰「老公確診」轉陽　

快訊／雨彈升級！氣象局發「豪雨特報」　嘉、南、高迎大雷雨

彰化家庭群聚添2人　護理師與小孩確診...家族傳播鏈累計9人

首批「日本組合負壓隔離艙」延期抵台！基金會：希望沒有外力介入

4人打麻將被抓！鄉民茫然「4人打電動呢」：違法誰說了算

成功市場豬肉攤商4確診！林右昌：肉從桃園來…匡列運送、去骨人員

她回國住防疫旅館！　櫃檯曝「與匡列確診者混住」：還搭同部電梯

30多歲女染疫亡！「體重90公斤」成惡化關鍵　PCR陰轉陽6天不治

苗栗確診連環爆！金門送「144箱酒精」供消毒…楊鎮浯：全國一命

南韓拚6月底前1300萬人接種疫苗！　當局卻直言：疫情趨緩仍無望

宜蘭人買房求200萬元內！萬能網軍找到了　真實屋況曝光

小老弟太皮阿金哥「一口含頭」秒關燈　媽笑：家裡都牠管

國產疫苗將解盲　陳時中爆：蔡英文7月「想打」但沒說一定上市

瑞豐夜市「停業1個月」損失慘重　攤商哭喊要補助！經發局回應了

iPhone重置仍能啟動「尋找功能」！　iOS 15亮點曝光

台南新增1確診　中年婦1採陰「老公確診」轉陽　

兄弟宣布停辦棒球夏令營　桃猿7月停辦、另3隊延期

端午節連假台南新增4個專案篩檢站　黃偉哲：高風險民眾都可適用

連7天慢跑1600m減肥法！7正妹陪運動...網暴動：好胸

生活熱門新聞

快訊／再增22死亡！今日新增219例本土病例

快訊／增22死亡！又見30多歲年輕女過世

三芝聽到巨響　沒明顯雷雨胞

美贈台疫苗掀陰謀論！藥師揭疑點

陳建仁：連14天確診破400「我稍微放心點」

今增219例「新北123例最多」　各縣市分佈曝光！

家祭11人遭罰66萬　警棺前開單惹議

「應立即進入四級警戒」　醫曝得阻斷這類人傳播鏈

高端疫苗解盲倒數　知情人曝內容

輪到台灣報恩　台大醫點名唐鳳：幫日本看這問題

採檢確診！新北男「3天沒接到通知」一看app傻了

快訊／三芝驚傳巨響「窗戶都震動了」　網洗版狂問

館長辦3+11「究責」投票　4千留言戰翻

「今天怎麼沒校正回歸？」　陳時中曝解答

更多熱門

相關新聞

漢唐員工確診1傳3匡列百人隔離　台積電寶山P8廠工程短暫停工

漢唐員工確診1傳3匡列百人隔離　台積電寶山P8廠工程短暫停工

台積電重要的供應商，無塵室工程大廠漢唐（2404），上星期有1位新竹同仁確診，並傳染給室友，不過經過經全員篩檢後，僅有一名家住苗栗員工也確診，不過這也導致台積電12廠的P8工地短暫停工，不過漢唐也已經緊急調度其他工地員工支援，目前施工已恢復正常。

即／立揚鞋業千金男友也染疫　傳播鏈達12人

即／立揚鞋業千金男友也染疫　傳播鏈達12人

關鍵字：

基隆林右昌新冠疫情疫情社區感染台灣防疫

讀者迴響

熱門新聞

即／資深記者輕生亡！「確診新冠肺炎」

愷樂被爆「已秘婚醫生男友」！

快訊／再增22死亡！今日新增219例本土病例

日正妹4年花253萬整形　對比照讓日網傻了

快訊／增22死亡！又見30多歲年輕女過世

杜汶澤嗆汪小菲「才是漢奸」！

三芝聽到巨響　沒明顯雷雨胞

美贈台疫苗掀陰謀論！藥師揭疑點

快訊／800萬勞工沒領到紓困　綠委開砲：每人普發1.5萬

快訊／8月底1000萬劑疫苗到位　蘇貞昌：大規模施打！

斷開劈腿男1／直擊黃薇渟暗夜煲愛　車內熱吻帥氣新歡

桃園情侶摩鐵開毒趴！女昏迷不治　男友下場曝光

陳建仁：連14天確診破400「我稍微放心點」

今增219例「新北123例最多」　各縣市分佈曝光！

台女「激凸+微露黑森林」　越南老司機超嗨

更多

最夯影音

更多
原住民司機狂被問「別族的人」　他校正觀念：你當我是鄉長嗎？

原住民司機狂被問「別族的人」　他校正觀念：你當我是鄉長嗎？
汪小菲深夜發文：我老婆是第一　張蘭遭抓包「按讚罵大S留言」！

汪小菲深夜發文：我老婆是第一　張蘭遭抓包「按讚罵大S留言」！

馬路上驚見「小心地滑告示牌」　碎步移動...網笑：玩具總動員？

馬路上驚見「小心地滑告示牌」　碎步移動...網笑：玩具總動員？

為染疫亡者擦身、換衣不容失誤　殯葬業吐心聲：怕把病毒帶回家

為染疫亡者擦身、換衣不容失誤　殯葬業吐心聲：怕把病毒帶回家

您的餐點到囉！客人電話打不通　外送員自備大聲公：熊貓呼叫XD

您的餐點到囉！客人電話打不通　外送員自備大聲公：熊貓呼叫XD

熱門快報

各路專家即時開箱賞屋 掌握房市第一手消息！

各路專家即時開箱賞屋 掌握房市第一手消息！

專家實境開箱賞屋分析，帶你一探究竟北中南房市，不能錯過的最新資訊都在這！

新聞雲APP要你隨便花

新聞雲APP要你隨便花

2020年尾神加碼！看新聞送購物金和咖啡，再讓你用東森幣瞄準萬元獎品！

東森寵物險

東森寵物險

毛孩健保 寵物雲唯一推薦 不限醫療次數 免自負額 汪喵星人嚴選寵物險

全球瘋奧運！四年一度地表上最強體育賽事看這裡

全球瘋奧運！四年一度地表上最強體育賽事看這裡

2020東京奧運議題看這裡！
最即時！最多元！最豐富！

【有獎】寫出疫情下的心聲

【有獎】寫出疫情下的心聲

疫情重創經濟，中小企業面臨倒閉，醫療崩壞在即！在動盪中，寫出屬於你的故事。

618年中慶 不買對不起毛孩

618年中慶 不買對不起毛孩

6/1-6/30 年中慶！寵物雲毛毛商城全館滿額享折扣，最高可折600元，不買對不起毛孩！

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面