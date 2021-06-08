快訊／基隆+8！2護理之家工作人員、1養護中心洗腎患者確診

▲基隆市長林右昌。（圖／記者郭世賢翻攝）

記者郭世賢／基隆報導

中央疫情指揮中心8日公布國內新增本土個219案例，確診個案新增22例死亡；基隆市新增8例，依據衛福部疾管署統計，共185人染疫。其中，2名護理之家工作人員確診，另1人養護中心住民，因至洗腎診所洗腎確診。

林右昌表示，8日CDC公布基隆8例確診個案，（案116337）60多歲男性，父親為台北確診個案，曾陪同父親就醫，身體不適自行就醫，採檢後確診，疫調中；（案116338）50多歲男性，身體不適自行就醫，經採檢確診，疫調中；（案116339）50多歲女性，護理之家工作人員，先前快篩陰性，預防性PCR採檢後確診，疫調中；（案116340）40多歲女性，護理之家工作人員，先前快篩陰性，預防性PCR採檢後確診，疫調中。

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確診者（案11641）70多歲女性，護理之家，先前快篩陰性，擴大PCR採檢後確診，疫調中；（案11642）60多歲男性，養護中心住民，（案9434）、（案10591）、（案10741）室友，原先紅區高風險接觸者，因至洗腎診所洗腎，進行預防性PCR採檢確診，無症狀，疫調中；（案11707）50多歲男性，台北確診個案之職場接觸者，居家隔離出現症狀，就醫採檢確診，疫調中；（案11708）40多歲男性，身體不適自行就醫，經採檢確診，疫調中。

▲▼6月8日CDC公布基隆8例確診個案。（圖／基隆市政府提供）

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