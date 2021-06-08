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自民黨大老：日本必須「和台積電合作」　打造頂尖晶片研發中心

▲台積電，半導體。（圖／達志影像／美聯社）

▲日本執政黨要角建議，政府應和台積電合作。（圖／達志影像／美聯社）

記者吳美依／綜合報導

日本執政黨自民黨的資深眾議員甘利明表示，該國無法獨立打造頂尖晶片研發製造中心，因此必須改變過去只想憑藉己力的作法，轉而尋求國外夥伴的能力與協助。他指出，台灣的台積電（TSMC）是全球邏輯晶片製造巨擘，「我們必須思考如何與之合作」。

甘利明目前領導半導體策略工作小組，他解釋，雖需借助國外夥伴的力量，但若以國安角度思考，日本應該只與盟友、志同道合的國家合作；日本絕對不可與中企合作，而南韓晶片技術一流，卻是「很難相處的國家」。

全球面臨晶片短缺，衝擊汽車和科技產業，加上新冠肺炎疫情仍在延燒，各國經濟恐將受到嚴重影響。歐美國家編列預算投資半導體產業，日本擁有豐田（Toyota）、三菱（Mitsubishi）等知名汽車廠牌，經濟影響更鉅，發展需求也更為迫切。

日本經濟產業省近日在一份報告中指出，政府計畫推動國內晶片產業，並將此政策提升至與食物、能源安全同等重要的「國家計畫」。資訊科技業部門主管西川和美表示，目前目標為提供強大誘因，吸引海外晶片代工廠，最終讓用戶、設備與原物料廠商、晶片龍頭組成合資企業，符合條件者就是台積電、南韓三星以及美國英特爾（Intel）。

甘利明認為，政府必須耗費上兆日圓，才能維持與歐美國家相當的水準。西川也同意，日本該是時候提出「重金酬勞」吸引人才，他透露，初期計畫將著重打造10至20奈米晶片相關設施，從頭開始開發，成本可能超過5000億日圓（大約新台幣1260億元）。

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