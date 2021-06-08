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「藝文紓困4.0」補助懶人包！文化部建議：優先採線上申請

▲▼「藝文紓困4.0」補助須知懶人包。（圖／文化部）

▲「藝文紓困4.0」補助上路。（圖／文化部）

記者林育綾／綜合報導

文化部正式公告「藝文紓困4.0」自然人及事業兩項申請須知，線上申請系統也即日起開放申請。首波補助自然人每人3萬元已「直接入帳」，核撥達2.6億；而此次紓困補助作業，將依行政院「個人加快、產業加強、貸款加碼」的原則，在自然人及事業紓困補助部分，加快及簡化各項申請作業，期盼減輕藝文產業衝擊。

「藝文紓困4.0」正式上路，曾獲藝文紓困1.0、2.0補助的自然人，經文化部審查後，已於6月4日將補助款3萬元採直接撥款方式入帳，扣除經勾稽重複領取其他部會補助，以及已在企業、機關（構）投保或領有公保退休金、帳戶有問題遭銀行退回等，共發放8845人，核撥款項達2.6億元。文化部提醒，如果一週後確認未獲得主動撥入的補助款，則可再依據「藝文紓困4.0」補助須知規定，重新提出申請。
 
此次藝文紓困，共分為對自然人及事業兩種補助。在自然人部分，具我國國籍的自營或無固定雇主的藝文工作者，因受疫情衝擊而導致承攬契約或工作約定受影響，無論有無參加勞保等社會保險，皆可提出申請。補助基準參考勞動部自營作業者方案，每人補助3萬元，申請者若有其他已投入之製作或相關費用，則可以再酌增經費，合計補助以6萬元為上限。
 
而為了簡化程序及因應疫情，申請者應檢附的承攬或工作約定受疫情影響證明，除契約書影本外，也可檢具邀約工作的電子郵件、通訊軟體或委託單位出具的證明書，證明書的部分也放寬可採認負責人簽章，無須大小印的方式。
 
在事業申請方面，事業可依情況就「各類型藝文事業」、「受中央政府命令停業事業」及「藝文艱困事業」三類別中擇一申請。受疫情影響之藝文創作、展演及相關事業，且於我國登記立案的法人、團體及商號（個人工作室），都可以提出申請。
 
文化部說明，「各類型藝文事業」補助項目包含人員薪資及必要支出費用等，最高上限為250萬元，但若有特殊情形可再提出，也可能突破250萬界線，而在審核上也會公平，資料屆時也將公開透明。 

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而「受中央政府命令停業事業」須為疫情升級期間，經公告須強制停業的文化類觀展場所，且給付員工未達基本工資的事業，如電影院、表演廳、音樂廳、美術館、博物館等。補助項目以未達基本工資的全職員工數，乘以1萬元計算，給予一次性停業補貼；另給予受僱全職員工4萬元一次性薪資補貼（由申請事業一併具領轉發員工）。
 
「藝文艱困事業」則須符合110年5、6、7月任一個月營業額，較同年3、4月或108年5、6、7月營業額減少50%情形，補助將以全職員工數乘以4萬元計算，補貼有關營運成本及員工薪資等支出。
 
文化部表示，「藝文紓困4.0」補助自即日起公告受理，自然人申請日期至110年7月12日止、事業申請則至8月31日止，為落實防疫及節省申請與作業時間，建議申請者優先採「線上申請」方式，文化部也將採先到先審方式，加快各項審查及核定撥款作業。

藝文紓困4.0線上申請專區：https://grants.moc.gov.tw/online

▼「藝文紓困4.0」補助須知懶人包。（圖／文化部）

▲▼「藝文紓困4.0」補助須知懶人包。（圖／文化部）

▲▼「藝文紓困4.0」補助須知懶人包。（圖／文化部）

▲▼「藝文紓困4.0」補助須知懶人包。（圖／文化部）

▲▼「藝文紓困4.0」補助須知懶人包。（圖／文化部）

▲▼「藝文紓困4.0」補助須知懶人包。（圖／文化部）

▲▼「藝文紓困4.0」補助須知懶人包。（圖／文化部）

▲▼「藝文紓困4.0」補助須知懶人包。（圖／文化部）

▲▼「藝文紓困4.0」補助須知懶人包。（圖／文化部）

▲▼「藝文紓困4.0」補助須知懶人包。（圖／文化部）

▲▼「藝文紓困4.0」補助須知懶人包。（圖／文化部）

▲▼「藝文紓困4.0」補助須知懶人包。（圖／文化部）

▲▼「藝文紓困4.0」補助須知懶人包。（圖／文化部）

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