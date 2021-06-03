藝文紓困4.0來了！預算將超過50億？文化部今臉書直播說明

▲藝文工作者在第一波受到衝擊。（示意圖／臺北表演藝術中心提供）

記者林育綾／台北報導

藝文紓困4.0要來了！行政院預計於4日通過紓困4.0特別預算，而文化部將於今（3）日下午1點半召開記者會說明關於「藝文紓困4.0」相關補助辦法，並同步在臉書粉絲專頁直播。

藝文產業在第一波受到疫情衝擊，文化部在5月17日啟動「藝文事業營運損失補助專案」，針對5月11日起受防疫措施升級受影響的「展演」、「映演」活動，造成的營運成本及票房損失都可申請。不過該專案並未全面涵蓋各類型藝文工作者，也不包括個人；因此文化部表示，「藝文紓困4.0」將涵蓋「各領域、各類型」藝文工作者，包括個人，補助也時間會回溯至5月11日開始，期盼「挺住所有藝文工作者」共同度過疫情難關。

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而對於先前稱呼「藝文紓困3.0」，文化部說明，因行政院「紓困3.0」主要補助觀光、 製造、貿易服務、會展、技術服務等產業，今年度此波特別預算補助則為「紓困4.0」，為了與行政院所稱一致， 避免造成混淆，文化部補助方案亦同步為「藝文紓困4.0」。

▲文化部長李永得將親自說明「藝文紓困4.0」。（圖／記者屠惠剛攝）

至於預算規模方面，文化部長李永得在先前曾透露，預計比藝文紓困1.0和2.0加起還要多，超過50億，但他當時也說明，實際預算仍以行政院整體考量來核定為主。

文化部今（3）日將於行政院院會記者會後，約下午1點30分召開線上記者會，由李永得部長說明此次藝文紓困4.0方案，同步也在文化部臉書粉專直播。

另外台北市文化局也加碼推出「藝文紓困三二一plus2」，其中投入千萬預算，鼓勵藝文團隊突破過去的表演形式，例如以數位、串流或社群方式調整，每案補助上限30萬元；而繼去年實施的「三放寬」政策也將持續。

北市加碼藝文紓困！鼓勵創作轉型「每案補助30萬」6／1起申請

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