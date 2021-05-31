北市加碼藝文紓困！鼓勵創作轉型「每案補助30萬」6／1起申請

▲北市府加碼補助藝文團體。（示意圖／臺北表演藝術中心提供）



記者林育綾／台北報導

繼文化部推出藝文事業補助後，台北市文化局也加碼推出「藝文紓困三二一plus2」，其中投入千萬預算，鼓勵藝文團隊轉換過去的表演形式，例如以數位、串流或社群方式調整，每案補助上限30萬元；還有繼去年實施的「三放寬」政策也將持續。

文化部在17日啟動「藝文事業營運損失補助專案」，針對5月11日起因受防疫措施升級而受影響的「展演」、「映演」活動，造成的營運成本及票房損失都可申請。而台北市文化局表示，配合市府頒布政策，針對藝文團體及北市轄下藝文場館，依營運情形給予補助營運放寬、租金減免、娛樂稅免繳或減半延繳、房屋稅降稅或延繳等稅賦減免，又加碼推出2項Plus計畫。

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Plus1「因應疫情期間藝文專案補助計畫」：

鼓勵藝文工作者及演藝團隊，打破現場演出的傳統框架，透過多元形式相關計畫，以前瞻性及創新來突破疫情期間帶來的巨大生活改變，粒如以數位串流、網路社群參與互動的新型態方式，持續與觀眾交流互動，在疫情期間不受時間、空間的限制，維持參與藝文活動的熱情，讓藝文工作者得以持續創作。

此項補助計畫總金額1,024萬元，單一案件補助上限30萬元，受理期間自6月1日至7月15日，內容包括演出/映演、展覽、研習推廣、研習進修、研討會或其他之執行計畫或提案。

Plus2「疫情時代下的公共藝術設置計畫」：

此計畫以「#限時動態」為設置主題，連結台北市區內遭逢疫情「限制之時」，公共藝術如何突破空間基地及民眾參與方式的限制，以具前瞻性的「網絡互動之內容呈現」，結合「非實體活動」及「虛擬體驗」，建構突破傳統與物理侷限的「疫情時代ｘ生活新常態」的跨域立體感官體驗，跳脫傳統公共藝術的操作形式，回應對於疫情時的空間議題，提供市民以不同的面向、途徑，反思當前的狀況，透過藝術行動帶領民眾以新的視角與城市互動。

此項計畫總經費250萬元，將於6月15日至7月15日透過公開徵件，徵求設置提案計畫書。

除了上述2plus計畫外，自去年延續協助藝文團隊的「紓困三二一」方案也將持續推動，包括「三放寬」：藝文補助放寬、營運彈性放寬、活動形式放寬；「二優惠減免」包括：門票收入優惠、規費減免；「一窗口」：行政協助單一窗口，並配北市府減免租政策，協助藝文團隊度過難關。另外因應文化部藝文紓困3.0計畫即將推動，北市文化局也將持續協助民間申請所需行政證明。