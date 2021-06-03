藝文事業員工每人補助4萬！「藝文紓困4.0」粗估7萬人可受惠

▲藝文事業如書店等，可申請藝文紓困4.0。（資料圖／記者林育綾攝）

記者林育綾／台北報導

疫情衝擊影響藝文產業，此波粗估損失多達80億至100億！文化部今（3）日公布「藝文紓困4.0」補助方案，文化部長李永得提到，此次紓困預算45億，共計將有7萬多名藝文相關工作者受到幫助；除了補助自然人，其中較多會用在藝文事業，他也呼籲所有藝文相關事業及工作者「盡量來申請」。

「藝文紓困4.0」預算共45.49億元，分為對自然人及事業的補助，李永得說明，其中較多將用於藝文事業，只要符合於我國設立登記或立案之法人、非法人團體，或負責人具我國國籍之商號（個人工作室），都可依照受疫情影響情形申請。

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▲文化部公布「藝文紓困4.0」補助方案。（圖／文化部提供）

藝文事業補助分為三種，包括：「各類型藝文事業」、「營業額減少達50%之事業」、「受中央政府命令停業，且給付其員工未達基本工資之事業」，但三種只能擇一申請。

▲「藝文紓困4.0」針對藝文事業補助分為三種。（圖／文化部提供）

第一種情況，「各類型藝文事業」補助項目包括人員薪資、必要支出費用等，最高上限250萬元。不過李永得說明，有些藝文事業在上半年已投入許多成本，是為了下半年的作品呈現，因此純粹以員工人數來計算不一定公平，只要業者「有投入成本且能夠列舉出來」，都可以再核定；雖然說上限為250萬，但若有特殊情形且審查通過，也可能突破250萬界線，而在審核上也會公平，資料屆時也將公開透明。

第二種情況「營業額減少達50%之事業」，則以其雇用員工數每位4萬元計算，給予一次性營運補貼。李永得說明，關於如何舉證「營業額減少50%」，可以跟去年同期比較，也可以跟疫情前一個月的營業額比較，像是書店業都可以申請。

至於第三種情況「受中央政府命令停業，且給付其員工未達基本工資之事業」，會以其雇用員工數每位1萬元計算，給予一次性停業補貼；事業受雇員工給予一次性薪資補貼3萬元，另由就業安定基金加發生活補貼1萬元，總共4萬元補貼，由事業一併具領轉發。李永得舉例，如電影院被要求關門，有些團體或公司可能無法支付員工正常薪資，就算給予津貼也沒達到基本最低薪資，就可以透過此方法申請。

▲文化部長李永得說明「藝文紓困4.0」補助措施。（圖／翻攝自文化部臉書）

綜合來說，藝文事業不一定要達到50%營業額減損，「只要有投入成本都可申請」；在補助上也不會只以員工人頭數計算，李永得認為這樣的算法金額有限，很可能藝文團體投入的成本不只如此，對藝文事業並不公平。

而針對自然人的部分，如果曾獲藝文紓困1.0及2.0補助的自然人，文化部將以主動審查方式，扣除經勾稽重複領取其他部會補助，以及已在企業、機關（構）投保或領有公保退休金者等，6月4日將補助款3萬元「直接撥款入帳」；未曾獲補助或要申請製作費項目者，則另依須知規定申請。

李永得表示，藝文紓困4.0比起其他部會的紓困算是「優惠更多」，也更有彈性，呼籲更多藝文相關事業及工作者申請。據統計，藝文自然人約1萬3千多人，藝文事業約7千多個，若再加上員工，這一波「藝文紓困4.0」粗估有7萬多人可受惠。

藝文紓困4.0線上申請專區：https://grants.moc.gov.tw/online

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