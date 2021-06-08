傳染力比英國變種高50％！　印度變種爆新症狀：聽損、血栓需截肢

▲醫生發現，印度變種病毒（Delta variant）會引發與過去不同的症狀。（圖／達志影像／美聯社）

記者葉睿涵／編譯

在印度掀起第2波新冠疫情的印度變種病毒（Delta variant），是全球已知傳染力最強的變種病毒株，並已在過去6個月內，蔓延至60多個國家。最近，有部分醫生發現，印度變種病毒（Delta variant）可能會引發聽力損失、嚴重胃部不適、導致身體組織壞死的血栓、頸部腫脹和嚴重扁桃腺炎等症狀。

據《彭博社》報導，印度最近有6名醫生共同指出，感染印度變種病毒（Delta variant）的患者開始產生胃痛、噁心、嘔吐、食慾不振、聽力受損和關節疼痛等過去不曾有過的症狀。耳鼻喉外科醫生赫塔爾（Hetal Marfatia）表示，有部分新冠患者還出現頸部腫脹和嚴重扁桃腺炎。

▲印度變種病毒（Delta variant）是掀起印度第2波新冠疫情的禍首。（圖／達志影像／美聯社）

心臟專家噶內士（Ganesh Manudhane）也指出，他在過去的2個月內，治療了8名出現血栓併發症的新冠患者，其中2人身體組織壞死，需要進行截肢手術，因此醫師們認為，「這可能是變種病毒所引發的症狀」，但目前還需要做更多研究，來證實這些臨床問題與變種病毒的關聯。

印度迄今為止已通報超過2890萬宗新冠病例，政府研究發現，在該國掀起第2波新冠疫情的禍首，正是印度變種病毒（Delta variant），其傳染力比更早出現的英國變種病毒（Alpha variant），高出了50%。與此同時，還有上萬新冠病患同時受「黑真菌症」(black fungus)所苦。

►研究：印度第2波疫情「禍首是印度變種」 傳播率高出英國變種50％

►美國「印度變種病例」1個月狂飆7% 傳染性比其他變種病毒高60%！

►數據：印度變種Delta傳染率比Alpha高40% 英確診較1周前增6成

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