台南阿伯「無口罩闖市場」被勸！當街暴怒拿尖錐刺警　恐怖影片曝

網搜小組／趙蔡州報導

全國三級警戒持續，民眾外出必須戴口罩，但就是有人不願意配合。一名網友在臉書「爆料公社」表示，他在街上看見一名阿伯未戴口罩，被路人發現後好心勸導，阿伯聽了卻當場暴怒，拿出錐子作勢要刺人，甚至連趕到現場處理的警察也一起攻擊，氣得他趁隙衝刺把阿伯撞倒，協助員警將對方逮捕。

影片中可以看見，事件發生在台南某市場，一名穿藍色上衣、未戴口罩的阿伯在街上大鬧，手持錐子不斷攻擊員警，讓員警只能不斷閃避，下一秒原PO趁阿伯背對他之際，跑步用身體衝撞把阿伯撞倒。員警看見情況，立刻飛撲壓制阿伯，旁邊路人見狀也上前幫忙，才終於將阿伯上銬逮捕。

原PO表示，不帶口罩被人家好心勸導，阿伯竟然拿錐子作勢要攻擊人，警察來了還拿錐子要攻擊警察，「XXX，前進突刺，看我撞飛你」、「還好我夠壯」。

▲拒戴口罩又持尖錐襲警，硬漢看不下去飛身猛撞，協助員警壓制阿伯。（圖／翻攝自爆料公社）

其他網友看了影片後說，「吃到這把年紀了，怎麼可以蠢成這樣」、「撞得好，警察還是太客氣，打下去剛剛好而已，這種人受傷總比自己受傷好」、「疫情期間，正常人都待在家裡，不正常的人卻一直往外跑」。

台南學甲警分局表示，60多歲陳姓男子被員警盤查，不但不配合還試圖襲警，涉嫌持木柄尖椎子攻擊，最後經員警與熱心民眾、市場管理處人員合力壓制、上銬逮捕，過程中員警的手部受傷、密錄器損壞，全案訊後依妨害公務現行犯送辦，未戴口罩部分則函請衛生主管機關裁處。