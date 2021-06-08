柯文哲斥醫護挑疫苗「不打繳回」　許淑華曝：他們想打但打不到

▲民進黨台北市議員許淑華。（資料照／翻攝許淑華臉書）



記者蔡文鈴／台北報導

傳出北市醫院還有6900支AZ疫苗未施打，醫護想等到9月的莫德納苗來再施打，而市長柯文哲昨在記者會中表示，「若不打乾脆繳回」。對此，民進黨台北市議員許淑華表示，柯市長應該是誤會了，台北市不存在醫護不想施打疫苗的狀況，只有他們想打卻因為台北市的規定而打不到的問題。

有醫護人員在醫師林靜儀的臉書留言表示，「自己是被造冊的診所護士，一直在等衛生局通知，但所有醫院都只打自己的醫護人員，連疫苗注射站都還沒設立」、「根本沒有造冊核對，何來醫護不打支說？」、「我朋友在台北市約到了又被取消，才不是挑品牌不打，最後只好跑到亞東醫院排隊才打到」。

對於基層醫護施打疫苗，許淑華也指出，北市各類基層診所的行政人員、護理師，這些直接面對風險的第一類優先施打人員，過去一直被台北市排除在施打對象之外，原因就是台北市堅持一個診所只能打2名，但事實上中央早在4月30日就發函地方政府取消這個限制。

許淑華表示，柯文哲這一席話讓其他醫護人員傻眼，原來還有6900劑疫苗被扣著，但基層醫療診所跟行政人員急的像熱鍋上的螞蟻，各類診所公會幹部不斷的跟市府喊話，也不見有積極處理態度，這樣真的對基層醫護人員很不公平，怎能如此不重視醫療人力？

許淑華要求，請柯文哲去跟衛生局詢問清楚狀況，真的還有很多基層醫護人員目前還冒著生命危險的在幫民眾看診，因此請市府儘速將資源做公平分配，落實所有需要施打的醫護人員全面施打完。

另外，她也強調，疫苗對一般民眾來說相當重要，也建議趕緊提供疫苗給75歲長者施打，「好好照顧你的台北市民。」

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