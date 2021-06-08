柯文哲稱醫護觀望AZ　簡舒培爆：北市診所醫生跑到新北打

▲北醫診所醫生跑到新北打疫苗。（圖／翻攝自Facebook／簡舒培）



記者黃巈禾／台北報導

台北市長柯文哲7日表示，如今有AZ和莫德納可打，恐會有挑選疫苗廠牌的狀況，北市醫院剩6900劑AZ疫苗，顯然醫院的醫護人員還在觀望。對此，民進黨台北市議員簡舒培爆料，有北市診所醫生等不及，跑到新北接種疫苗。

簡舒培7日晚間在臉書指出，柯文哲上週一才向台北市基層醫護致歉，說因為科學考量，才讓基層診所醫護施打順序往後，上週三才開始通知基層診所醫護醫事人員開始施打，到現在還有基層醫護都沒接到接種通知，有診所醫生等不及跑到新北市去接種。

簡舒培貼出與某位北市診所醫生的對話紀錄，對方表示，自己沒在新北造冊，但新北規定，只要持有診所在職證明，就會幫忙施打，他已去新北市的醫院打疫苗，不只自己，基層很多人都跨區去新北施打，「真的很無言」。

▲簡舒培收到台北市牙醫公會陳情。（圖／翻攝自Facebook／簡舒培）



另外，簡舒培也收到台北市牙醫公會陳情，對方指出同為第一類人員的牙醫助理，還未接到市府通知安排接種疫苗，經過協調後，7日牙醫公會才收到衛生局給的5050個流水號，讓牙醫公會可以發編號給牙助去施打。

「所以怎麼會有沒人打疫苗的狀況呢？」簡舒培認為，柯文哲這樣的說法，無疑再次污名AZ疫苗，讓大家以為專業醫護不信任AZ疫苗，影響一般民眾對AZ疫苗的信心，當然也會影響普遍施打時民眾接種意願，妨礙國家防疫工作。