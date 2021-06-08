10劑疫苗可供11人？ICU醫「3關鍵」解惑　網長知識：客家精神

▲AZ疫苗在填充藥劑時，會多填入一些作為緩衝劑量。（圖／達志影像／美聯社）

記者周亭瑋／綜合報導

眼看台灣疫苗數量稀缺，竹北衛生所日前展現客家精神，以領用的1790劑AZ疫苗，讓多達1955人施打。消息一出引起熱議，不少人好奇效用是否打折扣；對此，ICU醫師陳志金解答，不過也提醒要注意的3點關鍵。

「一瓶10人份的AZ疫苗，可以供11人施打嗎？」陳志金在臉書指出，原廠在填充時就有考慮到，每支空針都會殘留一些疫苗在針頭和接頭的地方，所以就把這些可能被丟棄的量，補足到每一瓶。

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▲示意圖，與本文無關。（圖／記者李毓康攝）

他進一步解釋，傳統的針頭殘留量大約是0.09mL，因此一瓶的量大約要有5.9mL，「我猜測每一瓶會有6mL，所以若在抽取疫苗的時候，改用低殘留空針，那麼殘留的疫苗量，就會下降到0.003mL，省下的0.87mL就足夠多讓一個人注射。」

陳志金表示，「這個做法，澳洲、英國、加拿大政府都有公開說明。不過，各國政府的建議都是，剩下的量如果足夠0.5mL，那就可以多打一人；若不足0.5mL，則不建議從另一瓶的殘餘再去拼湊。」

他直言，在疫苗取得相對困難的當下，每一滴疫苗都很珍貴，使用「低殘留的空針」，或許就能多讓10%的人注射疫苗，「這件事很多注射單位都知道了，像竹北衛生所以1790劑的量，就打到1955人，等於多讓165人注射。」

不過，陳志金也強調，雖然一瓶可供11人施打，但要注意每個人都打到「足量」；另外，「針長」也很重要，足夠的長度才不會把原本要的肌肉注射，變成皮下注射了，「重點不是1cc空針，而是低殘留空針和足夠長度的針頭的組合。」

對此，網友們紛紛學到一課，「原來光是針頭就這麼多學問，長知識了」、「我們醫院的確平均開一瓶能打11個人」、「感謝解惑」、「謝謝醫生的清楚解釋」、「打疫苗也有客家哏XDDD」。