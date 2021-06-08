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10劑疫苗可供11人？ICU醫「3關鍵」解惑　網長知識：客家精神

▲▼南韓一名51歲男子沒有慢性疾病，卻在施打AZ疫苗後呼吸困難、死亡。（圖／達志影像／美聯社）

▲AZ疫苗在填充藥劑時，會多填入一些作為緩衝劑量。（圖／達志影像／美聯社）

記者周亭瑋／綜合報導

眼看台灣疫苗數量稀缺，竹北衛生所日前展現客家精神，以領用的1790劑AZ疫苗，讓多達1955人施打。消息一出引起熱議，不少人好奇效用是否打折扣；對此，ICU醫師陳志金解答，不過也提醒要注意的3點關鍵。

「一瓶10人份的AZ疫苗，可以供11人施打嗎？」陳志金在臉書指出，原廠在填充時就有考慮到，每支空針都會殘留一些疫苗在針頭和接頭的地方，所以就把這些可能被丟棄的量，補足到每一瓶。

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▲▼日前運抵台灣的AZ疫苗41萬劑，從5月28日起陸續開打，圖為30日上午許多之前尚未施打的第一類醫護人員前往南港成德區民活動中心施打疫苗，現場排隊人潮大排長龍,COVID-19疫苗,新冠肺炎,武漢肺炎,接種疫苗,副作用,不良反應,群體免疫,法定傳染病,R0值。（圖／記者李毓康攝）

▲示意圖，與本文無關。（圖／記者李毓康攝）

他進一步解釋，傳統的針頭殘留量大約是0.09mL，因此一瓶的量大約要有5.9mL，「我猜測每一瓶會有6mL，所以若在抽取疫苗的時候，改用低殘留空針，那麼殘留的疫苗量，就會下降到0.003mL，省下的0.87mL就足夠多讓一個人注射。」

陳志金表示，「這個做法，澳洲、英國、加拿大政府都有公開說明。不過，各國政府的建議都是，剩下的量如果足夠0.5mL，那就可以多打一人；若不足0.5mL，則不建議從另一瓶的殘餘再去拼湊。

他直言，在疫苗取得相對困難的當下，每一滴疫苗都很珍貴，使用「低殘留的空針」，或許就能多讓10%的人注射疫苗，「這件事很多注射單位都知道了，像竹北衛生所以1790劑的量，就打到1955人，等於多讓165人注射。」

不過，陳志金也強調，雖然一瓶可供11人施打，但要注意每個人都打到「足量」；另外，「針長」也很重要，足夠的長度才不會把原本要的肌肉注射，變成皮下注射了，「重點不是1cc空針，而是低殘留空針和足夠長度的針頭的組合。」

對此，網友們紛紛學到一課，「原來光是針頭就這麼多學問，長知識了」、「我們醫院的確平均開一瓶能打11個人」、「感謝解惑」、「謝謝醫生的清楚解釋」、「打疫苗也有客家哏XDDD」。

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