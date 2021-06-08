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社會 社會焦點 保障人權

抓到了！高雄餐廳被檢舉3人內用恐罰1.5萬　老闆：我在試菜

▲高雄前鎮一間餐廳被人檢舉在防疫期間，還是有內用行為 。（圖／民眾提供）

▲高雄前鎮一間餐廳被人檢舉在防疫期間，還是有內用行為，紅圈處為餐點。（圖／民眾提供）

記者吳奕靖／高雄報導

新冠肺炎三級警戒，高雄市宣布禁止餐廳內用，不過卻有一家餐廳被民眾直擊疑似未遵守防疫規定，有三人在餐廳內用餐，當時派出所的員警也有前往蒐證，雖然其中有人分別自稱為老闆、股東，強調在「試菜」並非對外營業，不過警方依然開單舉發，後續將由衛生局來認定。

高雄市復興路派出所6日下午17時24分接獲民眾檢舉，表示前鎮區鄭和路一家餐廳有客人在店內用餐，員警前往了解後，的確發現有一名自稱老闆的林姓男子，和一名股東及小孩子共3人。林姓男子表示僅有他一人在「試菜」，股東跟小孩都只在旁邊看，不過警方到場撞見確有在開放空間吃東西的行為，且餐廳當時在營業中，現場有其他顧客在店內等待外帶取餐。

▲高雄前鎮一間餐廳被人檢舉在防疫期間，還是有內用行為 。（圖／民眾提供）

▲高雄前鎮一間餐廳被人檢舉在防疫期間，還是有內用行為。（圖／民眾提供）

員警因此依照現場情況，以「違反餐廳內用規定」對林姓男子開單，移請衛生局裁罰，目前林男對被開單有意見，至於是否會被開罰確定？依照標準程序，林男可向衛生局陳述意見，由衛生局決定是否依照《傳染病防治法》處分三千元到一萬五千元。
 

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