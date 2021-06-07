守護家園！台東環保志工組成噴藥車隊　投入社區清消作業　

▲ 台東環保志工啟動自主組成噴藥車隊，共同守護家園對抗疫情。（圖／台東縣政府提供，下同）

記者楊漢聲／台東報導

全台新冠肺炎疫情嚴峻，台東縣內也出現21個確診案例，造成居民關注及擔憂，為防堵疫情擴散，台東縣除了有防疫消毒大隊前往全縣各鄉鎮的熱點場所，實施全面性的室內外消毒作業，日前也在鹿野鄉永安社區、永昌社區、瑞源社區及延平鄉永康社區等各社區發展協會理事長號召下，邀請有志之士及環保志(義)工組成噴藥車隊，並於5月完成各社區、村里的消毒工作，以行動力來捍衛居民的環境與健康。

縣政府表示，自5月15日起防疫進入準三級，防疫消毒大隊在縣長饒慶鈴指示下實施全面消毒，更提高消毒熱點區域至355處，也逐漸擴大消毒範圍及頻率，相關旅遊足跡已完成清潔消毒作業，現在也有當地鄰里挺身而出主動做環境消毒，使用自有的噴藥設備，為在地加強社區的防疫量能，現階段除了政府的努力，也需要每一位鄉親配合防疫措施，維持防疫好習慣，勤洗手、戴口罩、保持社交距離，宅在家少出門，做好自我健康管理，上下團結一心，才能共度這艱辛的時刻。

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環保局說明，為了降低民眾的染疫風險，請鄉親做好個人防護，外出全程口罩戴好戴滿，就能大幅降低染疫風險，為強化「社區防疫」，並守住疫情的第一道防線，環保局招募的環保志(義)工自主投入社區的清消作業，這樣為民服務的情操值得令人嘉獎及讚許，盼望志工的熱血行動能凝聚民眾落實防疫的決心，也呼籲民眾一起落實防疫綠生活，搭配基本的衛生習慣，外帶飲食使用環保餐具，結帳使用載具，吃多少買多少不浪費食材，做好垃圾分類，定期做室內消毒，以實際行動杜絕病毒，更愛護我們地球，齊心守護我們的家園。

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