▲ 慈濟援助台東設置快篩站組合屋，篩檢量能再提升。（圖／台東縣政府提供，下同）

記者楊漢聲／台東報導

由於國內新冠肺炎疫情仍嚴峻，感染風險疑慮多，民眾快篩採檢需求激增，為提升前線篩檢量能，台東縣衛生局向慈濟慈善基金會申請援助快篩檢驗站組合屋，設置在全縣人口最多、最密集的台東市，並由衛生所承接重任，預計星期四啟動，縣長饒慶鈴今(7)日特前往視察，希望啟動後讓有活動史、接觸史、疑似症狀等相對風險較高的民眾能盡快接受篩檢，有效防堵疫情，守護台東鄉親健康。

衛生局指出，縣府原已於臨海路的台東市衛生所前設立社區快篩站，但因周邊空間不足，一旦需要大規模篩檢時，恐無法有效維持社交距離，為了減少群聚風險，因此，選擇在南京路文化處藝文中心廣場搭建快篩站組合屋，完成後交由衛生所進駐服務民眾；此快篩站組合屋配置2個窗口可同時進行採檢，篩檢量能可機動再提升，且正壓採檢艙內有獨立空調設備，能有效讓採檢的醫師、醫檢師和民眾零接觸，空曠通風的空間讓等候採檢民眾也能維持足夠安全距離，避免相互感染疑慮，不但保護民眾，也保護第一線的醫護工作人員。

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饒慶鈴視察後表示，近期還會分批提供1萬5,000劑抗原檢測試劑，協助台東縣前線醫療人員快速分流受檢民眾，有效攔截病毒，希望能即時篩出潛在個案，以有效防堵疫情蔓延，守護鄉親的健康。但快篩可能出現偽陰性，仍需持續落實健康監控、遵守防疫規範，切勿掉以輕心，並籲請鄉親和政府共同合作，齊心抗疫，一起守護台東，攜手度過疫情。

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