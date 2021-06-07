以色列接種疫苗領先全球　醫護粉專揭關鍵：你願意付出什麼代價

▲以色列疫苗接種效率幾乎全球最快，但是當初的決策其實也承擔不小風險。（圖／達志影像／美聯社）



記者林彥臣／綜合報導

台灣連續24天本土病例破百，全民對於沒有足夠的疫苗數量能夠盡速終結疫情，感到相當不滿，並且質疑台灣為什麼不能像以色列一樣快速採購疫苗，並且大量接種壓制疫情。對此醫護粉專「MedPartner 美的好朋友」就點出了取得疫苗速度的關鍵，在於「你願意付出什麼代價」。

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▲以色列搶先打疫苗的代價，幾乎是把全民當成實驗品。（圖／路透）



「MedPartner 美的好朋友」指出，疫苗大戰，台灣目前看起來沒有取得領先，但這根本剛剛好而已，理由很簡單，「你願意付出什麼代價」，美國在根本還沒影子，就砸大錢補助、預購、超額購；以色列全國人民當實驗品，取得搶先注射再加價購；日本則是直接超量採購；新加坡則是還沒看到明確有效證據，就大量搶下單。

「MedPartner 美的好朋友」說明台灣的現況，以台灣國會運作以及人民實際的狀況，如果超買一堆疫苗，會發生什麼事？買比別人貴會不會被檢討說「圖利」、「瀆職」？甚至我們疫苗施打意願一直都超低，直到最近疫情爆發才反轉，這就是標準不見棺材不掉淚。

「MedPartner 美的好朋友」強調，疫苗就是重要戰略物資，你要想的是，這麼重要的東西，你願意拿什麼去「等價交換」。

▲新加坡在疫苗效果不明時就率先下單，所以才能率先接種。（圖／李顯龍臉書）



「MedPartner 美的好朋友」說，現在國產疫苗先下訂單預購，道理也很簡單，這麼重要的戰略物資，戰略產業，國家不扶植，你要藥廠自己去想辦法，以疫苗產業來說，我們國家的藥廠資本額根本沒人扛得起這種研發風險，「但你不開發自己的也不行，局勢出現狀況盟友都沒辦法援助你的時候，你沒有自己的疫苗，你要怎麼辦？」

「MedPartner 美的好朋友」認為，什麼都不願意付出，人家給你還在嫌，這種巨嬰如果不是戰略地位以及高科技產業太重要，早就變棄嬰了，「還能活到今天，我每天都覺得感恩惜福」。

「MedPartner 美的好朋友」表示，只有付出口水，在那邊喊「我要疫苗」，但是國產疫苗開發不支持、出多一點錢不願意、無視國際政治角力只會靠北疫苗為什麼沒來，「這種巨嬰我一律建議去旁邊烘乾」，趕快改變自己巨嬰的心態，活得像個成年人吧，你想要得到什麼，就請拿出你的決心，付出你要付出的代價！

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