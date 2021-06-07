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西門町年輕人力挺萬華　贈4千杯飲料伴防疫人員清涼過端午

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▲西門町年輕商家攜手臺北市議員應曉薇每日親送清涼飲料給醫護及警消人員。（圖／應曉薇辦公室提供，下同）

端午節即將來臨，但全台每日新冠肺炎確診人數仍居高不下，今(7日)三級警戒延長至28號，更讓各地商家陷入困境。而萬華區在疫情爆發階段，背負重災區罵名，使得萬華商家營運雪上加霜，昔日熱鬧榮景，也在民眾自主封城中一夕消逝。更辛苦的是第一線頂著高溫，穿著隔離衣的醫護以及快篩站醫療、警察，以及運送病患的消防和消毒環保人員，因為這群無名英雄的全力付出，才讓萬華區的疫情得以降低，避免繼續擴大。

臺北市議員應曉薇在5月下旬，就結合西門商圈在地年輕人商家，每天連續捐贈上百個便當至萬華地區醫院。而今年才在西門町風光開業的「凰上您好」茶飲店，也面臨疫情升溫、人潮消失的衝擊。店家負責人是年僅30餘歲的年輕人，素有「水晶蝦達人」稱號的余鍇丞，即是面對疫情營運困難，他仍保有積極樂觀的態度，號召西門商圈及各地好友力量，主動聯繫市議員應曉薇，表達希望能盡棉薄之力，在炎熱天氣裡，為第一線辛苦的防疫人員，送上冰涼手搖飲，表達加油感謝之意。

余鍇丞表示，這個構想在好友的通訊群組披露以後，立即獲得熱烈迴響，迅速達到計畫捐贈數量，再透過市議員應曉薇居中協調，將連續10天，每日親送300至400杯（總數約4000杯）到萬華區快篩站醫護、警消及環保人員。而國軍三軍總醫院各院區，也是本次捐贈對象之一。應曉薇也表示，非常感動在地年輕人愛心不落人後的行動，更期盼台灣早日遠離疫情，使生活恢復往日榮景。

▲▼ 。

▲店家負責人余鍇丞盼向所有防疫人員表達感謝之意。

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