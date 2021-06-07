偏鄉孩「沒電腦上課」！雲林暖師奔波籌措　爸聲援：能上網就好

▲有些學生因為沒有電腦，根本難以上課。（圖／邱涵授權引用）

記者曾筠淇／綜合報導

「這次猝不及防的線上教學，我看到了偏鄉小校從長官到同事，同舟共濟的努力。」在雲林縣台西國中教書的邱涵老師發文表示，受到疫情影響，停課不停學，雖然學校早在去年就開始準備線上教學課程，但城鄉的差距此刻最明顯，比方說有的學生雖然有手機，但卻未必有平板和電腦。因此，她便到處詢問哪裡有就筆電、桌電，希望能幫助偏鄉的學生，而她的爸爸也協助發文，期待各界捐助。

邱老師在臉書上發文表示，去年疫情爆發後，學校便開始準備教學課程，然而，「偏鄉的困難、城鄉的差距，此時最明顯。」她先從設備這塊說起，部分學生雖然有手機，但卻未必有平板和電腦，就算學校可以借用部分的器材，但是因為機器老舊，所以效率實在不高。

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再來是網路速度的問題，校內老師幾乎都用自己的手機網路來上課，因為使用學校的肯定跑不動，而學生的部分，「網速還是不夠快呀！」為了確保每位學生都能好好接收到訊息，所以老師們也上了很多課程，希望能排解所有疑難雜症，雖然有些疲憊，「但是還是那句話，同校一心，同島一命。」

網路速度可能難以解決，但是針對設備的部分，邱涵老師則是盡力援助，在偏鄉有許多家境清寒的學生，真的不是每個人都有辦法買筆電、電腦，因此，她便開始到處詢問，看看能否有人願意捐贈、幫助這些孩子。而邱爸爸看到後相當感動，也協助發文找尋好心人，只要電腦堪用、能上網，都歡迎送到偏鄉。

因為目前疫情尚未趨緩，所以暫時不打算面交，有意捐贈的民眾可以直接聯繫邱涵老師，她會再提供收件地址，並負擔運費，最後也會要求受贈的學生寫信道謝，讓每一個好心人知道自己的電腦到底給了誰，還有如何被使用。