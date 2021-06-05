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疫情持續拉警報　遠雄文教捐贈一千份防護隔離罩守護一線人員

▲疫情拉警報，不少台灣民眾與企業發揮愛心捐贈相關醫療設備與民生物資。（採訪撰稿／記者蒲世芸；攝影剪輯／記者謝婷婷）

記者蒲世芸／採訪報導

新冠肺炎疫情持續延燒，醫護人員日夜不懈持續奮戰著，雙北醫療量能也面臨緊繃。為了救治病患因而染疫的狀況，令人感到痛心。因此許多善心人士以及企業紛紛站出來，捐贈相關防疫物資與設備，希望能降低醫護感染風險。遠雄文教基金會執行長楊舜欽說，「疫情期間看到很多包括第一線醫療以及警消同仁，在救護過程當中染疫，每當聽聞這樣的消息，都讓我們相當不捨。所以我們就在想，除了口罩和防護面具之外，有沒有辦法在這中間，可以再做一個隔絕的防護措施。因此我們就透過這樣捐贈的方式，並且跟大型的一些醫學中心來合作。」

▲疫情續拉警報　遠雄贈一千份隔離罩守護一線人員 。（圖／記者謝婷婷攝）

▲新冠肺炎疫情仍緊繃，醫護人員日夜奮戰。（示意圖／資料畫面）

遠雄文教基金會特別捐贈了1,000份防護隔離罩，提供給新北市衛生局來做配發。而這個防護隔離罩，別看它只有A4紙張大小，將它打開包裝、扣上背帶完整攤開後，就可以使用在病人、擔架或救護車推床。除了可以阻隔傳染性呼吸道疾病患者飛沫外，為避免交叉感染，採用拋棄式一次性使用，材質還可以回收，降低對環境的負擔。

▲疫情續拉警報　遠雄贈一千份隔離罩守護一線人員 。（圖／記者謝婷婷攝）

▲防護隔離罩操作簡便迅速，可以阻隔可能造成的飛沫傳染。（圖／遠雄文教基金會提供）

民眾和企業自發的關懷與捐贈，展現台灣社會彼此間的友善與愛心。新北市衛生局高齡及長期照顧科長吳玉鳳回應，「新北市在面對這次疫情嚴峻狀況底下，非常感謝各界給予的一些醫療還有民生物資的捐贈，尤其是我們在初期的時候，很快第一時間就有許多人投入愛心，真的非常感謝大家！」遠雄文教基金會這次也透過捐贈防護隔離罩，提供給醫護團隊和患者更安全的防護。並且希望能夠拋磚引玉，帶動更多企業一起做愛心為台灣貢獻一份心力。

▲疫情續拉警報　遠雄贈一千份隔離罩守護一線人員 。（圖／記者謝婷婷攝）

▲遠雄文教基金會執行長楊舜欽表示，希望透過捐贈防護隔離罩，守護一線人員健康。（圖／記者謝婷婷攝）

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