疫情升溫喜宴急喊卡！庇護工場受衝擊　暖心回應：「與新人共進退」

▲心路基金會致力支持與協助智能障礙者就業。（圖／心路基金會提供，下同）

記者蒲世芸／綜合報導

5月中旬隨著新冠肺炎疫情升溫，全國進入三級警戒，無論是群聚、室內用餐皆有嚴格禁令，許多新人被迫延期婚禮宴客，婚禮產業連帶受影響。服務智能障礙者的心路基金會庇護工場也受疫情衝擊，不過心路基金會仍決定與新人共同面對疫情，無條件接受取消或延期訂單，暖心舉動引起不少民眾熱議。

▲因疫情升溫引發喜餅退訂潮。

「不好意思因為我收到飯店通知，喜宴必須延期，後天要出貨的喜餅可能要延後出貨了。」警戒升級宣布當日，心路基金會庇護工場電話響個不停，都是焦急的新人來電商討喜餅暫緩出貨問題。心路基金會事業處處長溫德風表示，「對心路來說喜餅訂單的損失一定很大，但是一生一次的喜事沒有人想碰到這樣的狀況。所以，我們想和新人一起面對。」因此心路基金會決定無條件接受取消或延期訂單，直至疫情趨緩。

然而場內幾百盒已裝箱完成等待出貨的禮盒該怎麼辦呢？溫德風說，「可能是心路的暖心舉動，讓許多人被感動，願意幫忙一起消化訂單。」有新人表示喜餅照原定日期出貨，他們自掏腰包加碼運費，將一盒盒喜餅分送親友，讓親友待在家也能分享喜氣，同時也減低對心路的衝擊。也有新人協助轉貼惜福喜餅資訊給同事和朋友，號召更多的民眾一起加入響應。消息PO網兩週，待消化的惜福喜餅已全數售完。

▲惜福喜餅訊息PO網後，許多善心人士一起幫忙消化訂單。

隨著全國三級警戒延長至6月14日，對庇護工場的衝擊仍將延續。溫德風指出，「喜餅訂單佔庇護工場營運6成以上，尤其6月又有三節之一的端午節和傳統的婚禮旺季，在企業訂單與喜餅訂單的雙重打擊下，希望大家能透過網購支持庇護工場。讓我們能成為障礙者的後盾。」心路基金會推出端午節防疫優惠，即日起至6月14日前，專區商品第二件85折，單筆消費滿2,000元享免運優惠，還有手工皂任選優惠活動，盼回饋與感謝民眾一直以來對心路基金會的支持，一起安心抗疫！

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