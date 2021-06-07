賣場限制「1坪1人」！各大量販超市「加強3大防疫措施」一次看

記者林育綾／綜合報導

全國疫情警戒第三級延長至6月28日，今（7）日中央流行疫情指揮中心宣布，針對超市、超商、賣場及百貨等商場，強化3大防疫管制措施，包括人流、動線、場域管制，以「1坪1人」為原則，若人潮過多必須安排工作人員採「一進一出」管制，目前在全聯福利中心、家樂福、好市多、美廉社、愛買、大潤發、頂好及JASONS、city' super等都會實施。

▲賣場加強管制措施。（圖／指揮中心提供）

今日指揮中心記者會呼籲，超市賣場必須加強三大措施，請民眾「少去多買，一次購足」。第1點在「人流管制」方面，包含明定核心營業時間，透過人流管裡系統，以「1人1坪」為原則，超過人流量太大要安排工作人員採取「一進一出方式」管制人潮。

第2在「動線管制」方面，出入口也要進行進行分流，入口必須派員駐守，落實「實聯制」、口罩要求百分百到位，顧客入場要量體溫，並且提供顧客可免費使用酒精消毒。第3在「場域管制」部分，要求商場全面定期提高消毒頻率，尤其對於公廁、手扶梯、電梯還有育嬰室等，消費者會接觸的地方，都要定時定期提高消毒頻率。

►全聯福利中心

全聯福利中心表示，早在先前已落實加強版防疫措施，目前每間門市門口皆有店員計算人流，依據各門市坪數大小，原則上以100坪限制100人、400坪限制400人為控管原則，若遇到人潮突增的狀況，門市店經理會進行流量管制，以確保消費者購物採買防疫距離安全，同時也會請顧客配合量測體溫、戴口罩、實聯制、消毒。而全聯根據目前來客數以及客單價來觀察，也發現許多消費者都有落實「少來多買」的防疫原則。

►家樂福、頂好、JASONS

家樂福也於全台量販、超市、頂好超市、JASONS實施3大加強版防疫措施，也會配合台北市、新北市、桃園市、高雄市的人流控管措施，同時也加強宣導建議消費者「購物6步驟」，包括以下6點：

1、購物前先列下購物清單。

2、透過分店賣場FB/LINE/Google map查詢賣場營業時間及狀況。

3、做好個人防疫工作準備，戴口罩、配合賣場人流管制、配合測量額溫、噴灑酒精消毒雙手、使用分店提供一次性手套。

4、一次購足 1 週份量，減少外出購物次數。

5、使用行動電子支付結賬，零接觸消費。

6、購物回家後，用肥皂或洗手乳清潔雙手，酒精噴灑消毒購物袋，將外出衣服換洗。

▲賣場將進行人流控管。（圖／讀者提供）

►好市多

好市多也將配合政府3大加強防疫措施，而在北市的分店，也將配合北市府落實身分證分流，目前平日人潮較少，以舉牌呼籲來控管人流；而假日則依身分證字號尾數，週六雙號、週日單號。

►愛買

愛買表示，早已配合3大加強措施，全台分店的人流管制量就是用「1坪1人」為原則設置，會持續維持管制，包括進入賣場前落實「實聯制」、口罩、量體溫、酒精消毒。

►美廉社

美廉社目前規劃全台實施人流管制，也會配合地方政府進行分流。同時業者早在先前將營業時間調整為AM 07:00-PM:22:00，等於提早2小時打烊，更在櫃台增設「防疫保護區」加裝塑膠防護網，阻斷空氣傳播風險，同時呼籲民眾集中消費次數，減少出門頻率。

►city' super

city'super 即日起將配合政府執行人流控管措施，包括超市設置單一出入口、張貼採買分流告示宣導，而周末將派員於入口處協助確認顧客身分證件；若結帳時如人潮過多，將暫停開放消費者進場。目前全台7店持續落實實聯制、酒精定時消毒等防護措施，同時收銀員也全面佩戴護目鏡，不僅顧客安心，也讓員工也能安心提供服務。

▲city` super人流管制，限縮出入口動線，啟動單一出入口管制。（圖／city` super）



▲city`super針對推車，以紫外線燈加強消毒。（圖／city`super）