高端疫苗解盲倒數　知情人曝公布2點：沒有疫苗保護力比率

記者黃翊婷／綜合報導

高端新冠疫苗二期臨床試驗結果預計最快將在6月10日解盲，但有熟悉生技醫療產業的知情人士透露，二期臨床解盲不會公布外界最關心的保護力比率。另外，在解盲進入倒數階段的時候，中研院院士陳培哲因為擔心審查委員會難秉持獨立性，選擇請辭，掀起各界議論。

▲高端日前宣布完成新冠疫苗臨床二期試驗。（圖／記者洪巧藍攝）

根據《聯合新聞網》報導，一名熟悉生技醫療產業的基金經理人透露，高端疫苗二期臨床解盲只會公布疫苗安全性與中和抗體濃度，沒有外界最關心的疫苗保護力（Efficacy）比率，就算真的能如期在6月10日解盲，恐怕還是無法平息相關爭論，甚至會出現越解越盲的狀況。

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雖然上述內容尚未獲得證實或相關回應，但近期國內疫苗議題爭論不休，關於進口疫苗與國產疫苗之間的攻防戰，也讓不少民眾看得一頭霧水。而高端疫苗二期尚未解盲前，就順利拿到政府500萬劑大單，也因此引發「炒股」爭議，掀起各界正反意見論戰。

另外，就在高端疫苗解盲進入倒數階段的時候，中研院院士陳培哲因為擔心審查委員會難秉持獨立性，選擇請辭。陳培哲5日曾斷言國產疫苗7月做不出來，雖然高端做過腸病毒疫苗，採取的是滅活技術，國光大部分生產的也都是滅活疫苗，如今卻突然改做蛋白質次單位疫苗，反觀大多數國家研發疫苗時，都會分散風險，採用2、3種技術平台，台灣卻將雞蛋全放在同一個籃子，「民進黨政府就是不相信科學！」

▲日本贈送124萬劑AZ疫苗，但台灣疫苗短缺問題仍未解決。（圖／食藥署提供）

接著，資深媒體人周玉蔻7日在臉書PO文反控，「中研院院士陳培哲，近日頻頻攻擊國產疫苗，遭質疑目前還是國產疫苗最關鍵的解盲階段，甚至涉及業者業界的利益，審查委員這樣的發言，嚴重違反專業倫理。陳培哲面對外界抨擊，一度還不承認自己是審查委員，與他一同參與專家會議的人士私下十分憤怒，據了解，陳培哲昨天提出辭去專家小組審查委員資格。」暗指陳是因為身分曝光才請辭。

對此，陳培哲表示，早在5月底就已經提出請辭，基於保密協議，他很清楚有些東西不能說，所以過去從來沒有這些事情，一切都是在請辭之後才講的，他不後悔說出真話。