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審紓困大群聚？　賴士葆爆：指揮中心跟高層說立院不可設快篩站

▲▼賴士葆爆料，指揮中心要立法院不可設快篩站。（圖／翻攝自Facebook／賴士葆）

▲賴士葆爆料，指揮中心要立法院不可設快篩站。（圖／翻攝自Facebook／賴士葆）

記者黃巈禾／台北報導

立法院7日召開朝野協商，敲定8、9日邀請行政院長蘇貞昌報告紓困4.0預算並備質詢，力拚18日三讀通過。不過，國民黨立委賴士葆爆料，指揮中心高層私下告訴立法院高層，立法院不可設快篩站。

賴士葆7日在臉書表示，曾多次提醒，現在全台灣最大的群聚中心就是開會中的立法院，指揮中心一年多來習慣於不篩檢可加零的日子，非常抗拒篩檢，即便台灣疫情如此嚴峻，還沒從盡量少篩檢就可以減少確診數的錯誤思維中調整過來，現在立法院就是賭運氣，已有兩個立委助理、國會連絡員都確診，還是沒設快篩站，派駐立法院的記者們都表示憂心立法院會產生群聚感染而造成防疫的大破口，對照政府要人民端午節不要返鄉以免造成群聚感染，怎麼不想想立法院開會可能造成群聚感染的風險。

▲▼賴士葆出席「修理憲政 前進內閣制」記者會。（圖／記者李毓康攝）

▲國民黨立委賴士葆。（資料照／記者李毓康攝）

賴士葆指出，審查紓困預算非常重要，一定要開會，因此，快篩實在是有必要性，指揮中心高層回答他的疑問時，表面上說由立法院自行決定，卻私下跑來告訴立院高層，明白指出不可以設快篩站，不知道其心態為何？若立法院成為防疫破口，指揮中心要負全部責任，立法院本來就有駐院的醫師和護理人員，根本不會增加醫療量能負擔，且立法院也可以自費成立快篩站，不需要指揮中心的補助，300家企業都申請設快篩站，富邦金控今天開始啟動企業快篩，立法院繼續高危險群聚不快篩。

▲▼立法院朝野協商前 院長游錫堃堵訪 立法院設立快篩站 紓困預算等問題。（圖／記者屠惠剛攝）

▲立法院院長游錫堃。（圖／記者屠惠剛攝）

賴士葆提到，台大癌醫中心副院長王明鉅說，台灣的確診致死率高於全球還不是最可怕的數字，他說確診人數這個分母嚴重失真才令人擔憂，的確，沒廣設快篩站主動找出確診者，陳時中擔心偽陰偽陽性問題，讓無症狀尚未被揪出的確診者在社區亂竄，直到確診才能被發現，振興醫院感染科主治呼籲各縣市廣設篩檢站，規劃大型收治場所，這些都是專家語重心長的呼籲，不知道要到什麼時候，指揮中心才會改變想法。

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