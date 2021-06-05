台東航空站快篩啟動　首日5民眾採驗

▲▼ 台東航空站設置快篩站今啟動，首日5民眾接受檢驗。（圖／台東縣政府提供，下同）

記者楊漢聲／台東報導

有鑑於本土新冠肺炎疫情嚴峻，引起離島居民恐慌，在台東縣政府積極爭取及協調溝通後，獲得中央民航局支持於豐年機場設置快篩站，縣府於今(5日)上午6點30分正式啟動航空站Covid 19快篩站，首日有5位民眾接受檢驗。



台東縣政府表示，搭機前往蘭嶼、綠島的旅客，抵達機場時均需填寫「嚴重特殊傳染性肺炎台東飛蘭嶼/綠島航班旅客健康評估意願調查表」一式3份，交台東縣衛生局及民眾留存，如果旅客現場有症狀，則應配合進行病毒核酸檢測，採檢後需返家等待檢驗結果，返家過程不得搭乘大眾運輸工具。

如果過去14天曾有症狀的旅客，則立即進行快篩，若為陰性得可搭機，不過，快篩情形為陽性，將會進行區隔，等候防疫計程車載往醫院加驗PCR核酸檢測，若是現場或過去14天皆無症狀的旅客，則可逕行搭機，或是可自願接受新冠肺炎篩驗。快篩站於上午6點30分正式啟動，有5位搭乘7點30分飛往綠島首班的旅客接受篩檢，結果都是陰性。

饒慶鈴在視察後表示，為提升蘭嶼、綠島兩離島防疫之等級，縣府積極與中央疫情指揮中心爭取維護離島居民防疫措施，獲得支持，並與民航局共同協助下，今日起啟動機場快篩站，只要搭機進入兩離島之旅客進行快篩檢驗。感謝醫療院所支援的護理師與檢驗師，希望旅客能夠配合搭機前進行快篩，杜絕離島地區成為防疫的破口，維持永遠「零確診」情形，保護自已及維護離島親友的健康。





饒慶鈴也特別呼籲，目前衛生局在綠島及蘭嶼二衛生所，已建置完成快篩及可提供準確率達95%以上的PCR核酸檢測服務，為了保護自已也保護離島，呼籲若有與確診者足跡重疊、或感覺有Covid 19症狀不適的居民，請主動前往當地衛生所進行快篩，每人費用250元。

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