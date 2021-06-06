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吸氧量提高10倍！指揮中心急買2救命神物　醫揭1方法自我檢測

記者柯振中／綜合報導

台灣本土案例暴增，死亡病例也快速增加，指揮中心緊急採購2「救命神物」，包括高流量鼻管治療儀、抗體藥物。對此，有醫師建議，避免病情惡化，最好還是能夠盡早發現、治療，可以配合指尖型血氧機，以日常速度步行6分鐘，測量後若血氧濃度低於90％，就要注意是否有狀況。

▲新冠肺炎疫情擴散，救護車前往住家後送確診病患，醫護人員。（圖／記者林敬旻攝）

▲近日台灣本土疫情爆發，指揮中心急購2救命神物。（示意圖／記者林敬旻攝）

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指揮中心6日召開記者會，指揮官陳時中在會議上表示，這次採購最新藥物，用在輕重症患者上，希望能降低輕重症轉變成重症的機會。

專家小組召集人張上淳說明，這次緊急採購抗體藥物，是基於台灣年長者較多，容易導致重症，針對特定對象早期使用，減少後續變成重症的狀況。

▼新冠本土病例暴增，指揮中心購買藥物，希望能降低輕重症轉重症的機率。（示意圖／記者林敬旻攝）

▲新冠肺炎疫情升溫，確診病患安置院區戶外，等待後送。（圖／記者林敬旻攝）

此外，指揮中心還有採購高流量鼻管治療儀，這款儀器的吸氧流量為每分鐘60公升，而目前使用的一般型儀器，每分鐘流量為6公升，吸氧量提高10倍。此次採購高流量筆管治療儀後，將配發到第一線使用，能夠大幅提高患者吸氧的狀況。

而如何避免快樂缺氧？根據《東森新聞》報導，中榮復健科技術主任陳彥文說明，國外目前有針對居家檢疫者、輕症者以及無症狀者，制定一些規則，可以透過活動來當成指標性確認，若發現血氧濃度低於90％，就有快樂缺氧的風險，應該盡速就醫。

至於標準是什麼？最好是能夠使用血氧機偵測血氧濃度，但若沒有一般血氧機，可以戴著口罩，用日常速度步行6分鐘，再透過指尖型血氧機偵測，若血氧濃度低於90％，就要注意。

此外，還能以6分鐘能夠步行的距離來計算，若行走距離小於427公尺、出現喘、嘴唇發黑、舌頭發紫的狀況，也要注意是否有快樂缺氧的症狀。

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