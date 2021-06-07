快+1！超商「芒果季」開跑了　必吃楊枝甘露泡芙、芒果半熟起司塔

▲全家芒果季開跑。（圖／業者提供，下同）

記者蕭筠／台北報導

又到了吃芒果、荔枝的季節了！超商最新「芒果季」登場，一共網羅了7款限定甜點、麵包，其中，必吃起司控最愛「PABLO半熟起司塔」，這次可是特別加進了芒果醬，打造濃郁酸甜水果香，另外還有這顆「楊枝甘露脆皮泡芙」，可是使用芒果西米露卡士達搭配葡萄柚醬做為內餡，欠吃到不行，6月2日起陸續開賣，防疫期間有必要出門之民眾記得要嚐鮮，也別忘了戴好口罩、勤消毒。

▲人氣脆皮泡芙推楊枝甘露新口味。

「全家」芒果季開跑了，今年一共可以吃到7款罪惡甜點、麵包，首推以經典港式甜點「楊枝甘露」製成的人氣脆皮泡芙，酥脆餅皮中夾著芒果西米露卡士達餡，還放了葡萄柚醬，酸甜滋味讓人一口接一口，冰冰吃更好吃，即日起搶先賣，6月9日則由PABLO「芒果半熟起司塔」接棒登場，濃厚起司搭配特調芒果醬，水果香氣十足，一樣必吃。

除外，針對吐司、麵包等也有一系列芒果新品，包括芒果煉乳滿餡麵包、芒果煉乳夾心土司、芒果乳酪戚風、芒果脆皮菠蘿、芒果乳酪Q心麵包，每一款都是夏日清爽滋味，即日起陸續開吃。

▲超夯半熟起司塔這次是芒果口味。



▲萊爾富近日也推出3款聯名麵包新品。

另，萊爾富近日也找來法國世界麵包雙料冠軍陳永信師傅聯手推出3款麵包新品，其中，「芝麻堅果麵包」以堅果打入麵包體並搭配濃郁芝麻醬，而「日式咖哩麵包」選用特製香酥外皮夾著滿滿日式咖哩醬，「檸檬乳酪麵包」則是在鬆軟的麵包體加入特調檸檬乳酪醬，口感酸甜又帶有乳酪香，無論是當早餐就是下午茶點心都超適合。

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