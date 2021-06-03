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限時2天！超商「大杯美式、拿鐵買2送2」　還有指定商品買1送1

▲▼OK mart咖啡。（圖／業者提供）

▲OK mart祭出限時咖啡優惠。（圖／業者提供，下同）

記者蕭筠／台北報導

全台疫情嚴峻，許多公司實施居家辦公或分流上班，就為降低群聚接觸風險，為幫在家上工及必須外出工作的民眾打氣，OK mart即日起推出限時咖啡優惠，雲端商城部分祭出大杯美式、拿鐵同品項買10杯只要半價，門市則推買2送2，另外還有多樣指定商品買1送1，把握機會囤一波。

防疫期間辛苦了！OK mart推出限時咖啡優惠，即日起至4日連2天於OK mall雲端商城祭出「大杯莊園級美式、拿鐵同品項買10杯打5折」優惠，門市部分同步有「大杯莊園級美式、拿鐵同品項買2送2」，上班族把握機來點小確幸；另，即日起至6月16日也推出限定商品優惠，像是指定濾掛咖啡、即品拿鐵、洗衣精補充包等都買1送1，還有指定喉糖、雪糕、氣泡水等第2件只要10元。

除外，提醒進入門市須「簡訊實聯制」登記，未攜帶手機者則現場填寫紙本表單，目前全門市也暫停開放廁所使用及顧客休息區。

▲▼全家咖啡。（圖／業者提供）

▲全家祭出外送、門市咖啡優惠。

另，近日全家也找來外送平台foodpanda合作，至15日前祭出3大優惠，包括「單品咖啡同品項買1送1」、「大杯經典美式、拿鐵」及「冰或熱金萱青茶」同品項享2杯85折、4杯8折、6杯77折優惠，在家隨時下單就能喝；而針對仍須外出辦公的上班族們，門市部分則推「咖啡、茶飲任選第2杯7折」，提醒不含鮮乳坊小農拿鐵。

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