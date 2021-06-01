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牛排堡、中薯買1送1！漢堡王「激省券」開吃了　外帶外送同享優惠

▲▼漢堡王。（圖／業者提供）

▲漢堡王激省券來了。（圖／業者提供，下同）

記者蕭筠／台北報導

國內疫情嚴峻，政府呼籲民眾減少外出，待在家做好防疫工作，而稍嫌無聊的宅居生活除了追追劇、玩電玩，也要靠嗑美食來滿足一下。美國速食連鎖店漢堡王（Burger King）最新「激省券」來了，無論是超夯的買1送1，像是牛排醬燒牛肉堡、中薯通通有，還有百元超滿足套餐、銅板點心等一共28種優惠，即日起連61天開吃，且外送、外帶通通享優惠。

▲▼漢堡王激省券。（圖／業者提供）

▲官網訂餐外送、臨櫃外帶通通可用優惠券。

在家也要吃爆買1送1！漢堡王最新「激省券」祭出高CP值的「買1送1」，包括牛排醬燒牛肉堡、中薯、辣薯球及中杯可樂通通一次滿足，還有「百元澎湃超值餐」、「銅板價點心」、「優惠券隱藏版口味」及「豪華雙享」等一共28種優惠吃到爽，即日起連61天開跑，且為防疫無論是在外帶或是外送皆可使用優惠券，提醒機場、兒童樂園、台積P1店及台中、彰化及桃竹等部分門市於限水期間暫不供應。

目前漢堡王全門市暫時提供內用服務，僅可以外帶、外送，至於是否有預期停止實施時間，業者僅說配合中央防疫與疫情的發展而定，同步配合實聯制登記，包括街邊店、商場店，凡到店消費者可使用登記表提供姓名、聯絡電話，也能掃描QR Code登記實名訊息，且所有資料僅供防疫追蹤使用，將定期進行銷毀，提醒體溫超過37.5者請勿入內。

▲▼繼光香香雞。（圖／繼光香香雞提供）

▲繼光香香雞6月份優惠懶人包。

另，繼光香香雞日前也祭出「6月份優惠懶人包」，全門市於6月10日至25日連16天推出「消費滿額禮」活動，只要單筆消費滿200元就送總價200元的商品優惠券，像是有「買炸物送甜心地瓜球」、「任選飲品買1送1」、「買大份香香炸雞送墨魚甜不辣」、「買經典組合送蒜脆杏鮑菇」等，各種組合通通有。

除外，6月4日至30日也有單店超狂優惠，連27天於台中繼光店推買1送1活動，只要購買大份香香炸雞就送中份香香炸雞兌換券，兌換卷須等至7月2日起才能到全新旗艦總店兌換，台中人把握機會來外帶份炸雞回家吧。

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