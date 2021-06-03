限時4天！42元爽喝超商特大杯美式　哈根達斯冰沙買1送1

▲7-11OPEN POINT APP行動隨時取再度推出最新優惠，買16杯CITY CAFE特大杯美式只要666元。（圖／7-11提供，下同）



記者周姈姈／台北報導

咖啡控有福了！7-11限時4天推出OPEN POINT APP行動隨時取咖啡優惠，買16杯CITY CAFE特大杯美式666元，換算下來每杯約只要42元，另外還有哈根達斯聯名冰沙買1送1活動。全家APP則是祭出中杯單品美式、拿鐵買6送6優惠，6/6上午10時開賣，總量不限，大家都買得到。

7-11 OPEN POINT APP行動隨時取再度推出最新活動，即日起至6/6共計4天，CITY系列5款指定飲品、同品項組合只要666元，CITY PRIMA精品拿鐵12杯666元、CITY CAFE特大杯美式咖啡16杯666元、CITY TEA現萃茶四季春青茶28杯666元、CITY PEARL冰黑糖珍珠撞奶15杯666元、CITY PEARL冰抹茶珍珠歐蕾11杯666元，民眾免出門就能一指下單囤貨。

另外，愛吃冰的人也有福了，7-11 CITY CAFE與哈根達斯聯名的「莓好拿鐵冰沙」與「果仁咖啡冰沙」，推出買1送1優惠，即日起至6/15起於7-11購買任一口味，買一杯即贈送一張哈根達斯直營店的外帶單球冰淇淋兌換券，加價70元還可升級為雙球冰淇淋，同時品嚐哈根達斯聯名冰沙與冰淇淋的美味。哈根達斯39家直營店皆可免費兌換，兌換期限至2021/8/15前，逾期無效。

▲現在買7-11哈根達斯冰沙，就送1張哈根達斯直營店外帶單球冰淇淋兌換券。

全家6月份的1日限定好咖日則是祭出「中杯單品美式、拿鐵買6送6」，以及罐裝香濃咖啡拿鐵、單品盧安達黑咖啡同樣也是買6送6，6/6上午10時起即可透過全家APP的「隨買跨店取」購買，每位會員限購1組，但總量不限，每人都買得到，單品咖啡部分則也開放寄杯也可互換冷熱，提醒須於2021/8/31日前兌換完畢。

▲全家1日限定好咖日又來了。（圖／全家提供）