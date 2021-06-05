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42元爽喝特大杯美式！超商限時咖啡優惠懶人包　加碼星巴克買1送1

▲7-11 OPEN POINT APP行動隨時取再度推出最新優惠，買16杯CITY CAFE特大杯美式只要666元，換算下來每杯約42元。（圖／7-11提供，下同）

記者周姈姈／台北報導

咖啡控搶便宜喝一波了！以下就整理2大超商限時咖啡優惠，其中特大杯美式咖啡16杯666元，換算下來每杯約只要42元，超級划算，另外還有單品拿鐵買6送6活動，免出門在家用APP就能買。星巴克則是推出限時外送買1送1優惠，在家就能悠閒喝咖啡。

1.7-11

7-11 OPEN POINT APP行動隨時取再度推出最新活動，即日起至6/6，CITY系列5款指定飲品、同品項組合只要666元，CITY PRIMA精品拿鐵12杯666元、CITY CAFE特大杯美式咖啡16杯666元、CITY TEA現萃茶四季春青茶28杯666元、CITY PEARL冰黑糖珍珠撞奶15杯666元、CITY PEARL冰抹茶珍珠歐蕾11杯666元，民眾免出門就能一指下單囤貨。

另外，即日起至6/15，只要購買7-11全店指定商品單筆滿150元，即可享CITY CAFE大杯美式或大杯拿鐵半價優惠，再額外贈送中杯美式一杯（限下次到店使用），限量10萬杯，可兌換至6/22。

▲消費滿額免費喝中杯美式。

2.全家

全家6月份的1日限定好咖日則是祭出「中杯單品美式、拿鐵買6送6」，以及罐裝香濃咖啡拿鐵、單品盧安達黑咖啡同樣也是買6送6，6/6上午10時起即可透過全家APP的「隨買跨店取」購買，每位會員限購1組，但總量不限，每人都買得到，單品咖啡部分則也開放寄杯也可互換冷熱，提醒須於2021/8/31前兌換完畢。

▲全家1日限定好咖日又來了。（圖／全家提供）

另外，全家也和外送平台foodpanda合作，即日起至6/15祭出3大優惠，包括「單品咖啡同品項買1送1」、「大杯經典美式、拿鐵」及「冰或熱金萱青茶」同品項享2杯85折、4杯8折、6杯77折優惠，在家隨時下單就能喝；而針對仍須外出辦公的上班族們，門市部分則推「咖啡、茶飲任選第2杯7折」，提醒不含鮮乳坊小農拿鐵，把握機會領一波小確幸。

如果想要犒賞自己喝好一點，那就絕對不能錯過星巴克外送限時買1送1活動，即日起至6/8凡於Uber Eats及foodpanda購買2杯大杯冰熱、風味一致的美式咖啡 ，其中1杯由星巴克招待；外送平台foodomo購買大杯冰熱、風味一致的那堤咖啡或焦糖瑪奇朵咖啡，也享買1送1。

▲星巴克買1送1。（圖／翻攝星巴克咖啡同好會官方粉絲團）

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